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    Сульшер: «МЮ» будет искать 1-2 новых игроков из-за травм Погба и Мактоминея

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб планирует искать новых футболистов на замену травмированным полузащитникам Полю Погба и Скотту Мактоминею.

    «Когда выбывают два игрока – Поль на месяц и Скотт на два – это влияет на наши решения. Это дает нам меньше выбора. А нам предстоит провести огромное количество матчей, важных матчей.

    Но все равно мы должны принять правильное решение, и это самое главное здесь. Если будут доступные вариант и у нас будет возможность, то мы однозначно сделаем что-то. Мы будем искать одного-двух игроков», – сказал Сульшер.

    • По информации BBC, у Погба проблемы с голеностопом.
    • Мактоминей повредил связку колена во время матча против «Ньюкасла» (4:1).

    Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»


    Источник: Sky Sports

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