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  • Сульшер: «МЮ» будет искать 1-2 новых игроков из-за травм Погба и Мактоминея

Сульшер: «МЮ» будет искать 1-2 новых игроков из-за травм Погба и Мактоминея

2 января 2020, 16:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб планирует искать новых футболистов на замену травмированным полузащитникам Полю Погба и Скотту Мактоминею.

«Когда выбывают два игрока – Поль на месяц и Скотт на два – это влияет на наши решения. Это дает нам меньше выбора. А нам предстоит провести огромное количество матчей, важных матчей.

Но все равно мы должны принять правильное решение, и это самое главное здесь. Если будут доступные вариант и у нас будет возможность, то мы однозначно сделаем что-то. Мы будем искать одного-двух игроков», – сказал Сульшер.

  • По информации BBC, у Погба проблемы с голеностопом.
  • Мактоминей повредил связку колена во время матча против «Ньюкасла» (4:1).

Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»


Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Мактоминей Скотт Сульшер Уле-Гуннар
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