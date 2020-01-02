Сульшер: «МЮ» будет искать 1-2 новых игроков из-за травм Погба и Мактоминея

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб планирует искать новых футболистов на замену травмированным полузащитникам Полю Погба и Скотту Мактоминею.

«Когда выбывают два игрока – Поль на месяц и Скотт на два – это влияет на наши решения. Это дает нам меньше выбора. А нам предстоит провести огромное количество матчей, важных матчей.

Но все равно мы должны принять правильное решение, и это самое главное здесь. Если будут доступные вариант и у нас будет возможность, то мы однозначно сделаем что-то. Мы будем искать одного-двух игроков», – сказал Сульшер.

По информации BBC, у Погба проблемы с голеностопом.

Мактоминей повредил связку колена во время матча против «Ньюкасла» (4:1).

Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»



