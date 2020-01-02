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Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»

2 января 2020, 11:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника своей команды Поля Погба.

«Он может пропустить три или четыре недели. Я точно не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию, и он, возможно, пойдет на это», – сказал Сульшер.

  • В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.
  • За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
  • По информации BBC, у хавбека проблемы с голеностопом.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар
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