Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника своей команды Поля Погба.
«Он может пропустить три или четыре недели. Я точно не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию, и он, возможно, пойдет на это», – сказал Сульшер.
- В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.
- За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
- По информации BBC, у хавбека проблемы с голеностопом.
Источник: Daily Mail