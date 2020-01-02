Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника своей команды Поля Погба.

«Он может пропустить три или четыре недели. Я точно не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию, и он, возможно, пойдет на это», – сказал Сульшер.