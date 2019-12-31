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    Сульшер: «Возможно, Погба перенесет операцию»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника своей команды Поля Погба.

    «Он может пропустить три или четыре недели. Я точно не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию, и он, возможно, пойдет на это», – сказал Сульшер.

    • В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.
    • За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
    • По информации BBC, у хавбека проблемы с голеностопом.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      solodealer 1 час назад

      на головном мозге или банковскую)))

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