«Руни – баран». «Дерби Каунти» презентовал играющего тренера Руни

Нападающий Уэйн Руни официально стал футболистом английского «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе. Форвард тренируется с командой с осени.
«Руни – баран», – написала пресс-служба клуба, символом которого является указанное животное (см. логотип).
- 34-летний форвард еще в августе согласовал свой переход в английский клуб.
- Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
- Руни будет исполнять функции играющего тренера.
Источник: твиттер «Дерби Каунти»