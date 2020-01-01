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  • «Руни – баран». «Дерби Каунти» презентовал играющего тренера Руни

«Руни – баран». «Дерби Каунти» презентовал играющего тренера Руни

1 января 2020, 18:55
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Нападающий Уэйн Руни официально стал футболистом английского «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе. Форвард тренируется с командой с осени.

«Руни – баран», – написала пресс-служба клуба, символом которого является указанное животное (см. логотип).

  • 34-летний форвард еще в августе согласовал свой переход в английский клуб.
  • Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
  • Руни будет исполнять функции играющего тренера.

Источник: твиттер «Дерби Каунти»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Дерби Каунти Руни Уэйн
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1577898339
И уставился "Руни-баран" на новые ворота( футбольные).
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