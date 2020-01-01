«Руни – баран». «Дерби Каунти» презентовал играющего тренера Руни

Нападающий Уэйн Руни официально стал футболистом английского «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе. Форвард тренируется с командой с осени.

«Руни – баран», – написала пресс-служба клуба, символом которого является указанное животное (см. логотип).