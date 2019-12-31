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    «Руни – баран». «Дерби Каунти» презентовал играющего тренера Руни

    Нападающий Уэйн Руни официально стал футболистом английского «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе. Форвард тренируется с командой с осени.

    «Руни – баран», – написала пресс-служба клуба, символом которого является указанное животное (см. логотип).

    • 34-летний форвард еще в августе согласовал свой переход в английский клуб.
    • Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
    • Руни будет исполнять функции играющего тренера.

    Источник: твиттер «Дерби Каунти»

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    01.01.2020 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1185

      solodealer 2 часа назад

      Нчего не пойму: РУНИ БУХАЕТ? ВООБЩЕ ФОРИУ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ?
      Он же...ГЕНИАЛЬНО ИГРАЛ! Ему всего - 34!
      ИБРЕ _ №* и он подписан в основу МИЛАНА!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +15313

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      И уставился "Руни-баран" на новые ворота( футбольные).

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