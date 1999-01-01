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    «Бизнес Online»: Егоров сформировал непрозрачную схему выбора судей на матчи. Фавориты экс-главы ДСИ – Вилков, Мешков и Карасев

    Бывший глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александр Егоров содействовал назначению своих арбитров-фаворитов на матчи РПЛ, утверждает «Бизнес Online» со ссылкой на источники среди бывших и действующих судей.

    «Под его руководством в ДСИ сформировалась непрозрачная схема выбора арбитров на матчи. В фаворитах оказались приближенные к Егорову люди, которым прощали любые ошибки», – пишет издание.

    По информации журналистов, в список близких к Егорову судей входили Михаил Вилков (13 матчей в сезоне 2019/20), Станислав Васильев (20 матчей), Николай Волошин (20 матчей), Виталий Мешков (12 матчей), Сергей Карасев (13 матчей) и Сергей Лапочкин (15 матчей).

    «По словам одного из наших источников, Егоров считает, что «он как тренер в футбольной команде: делает, что хочет. Нравится ему Вилков, Мешков и Лапочкин – значит, они будут судить». Протекция со стороны Егорова позволяла некоторым арбитрам получать назначение на матчи не по профессиональным качествам», – говорится в статье.

    • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    РФС объявил об отставке Егорова

    Источник: «Бизнес Online»

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