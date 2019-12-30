Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бизнес Online»: Егоров сформировал непрозрачную схему выбора судей на матчи. Фавориты экс-главы ДСИ – Вилков, Мешков и Карасев

«Бизнес Online»: Егоров сформировал непрозрачную схему выбора судей на матчи. Фавориты экс-главы ДСИ – Вилков, Мешков и Карасев

30 декабря 2019, 17:53
18

Бывший глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александр Егоров содействовал назначению своих арбитров-фаворитов на матчи РПЛ, утверждает «Бизнес Online» со ссылкой на источники среди бывших и действующих судей.

«Под его руководством в ДСИ сформировалась непрозрачная схема выбора арбитров на матчи. В фаворитах оказались приближенные к Егорову люди, которым прощали любые ошибки», – пишет издание.

По информации журналистов, в список близких к Егорову судей входили Михаил Вилков (13 матчей в сезоне 2019/20), Станислав Васильев (20 матчей), Николай Волошин (20 матчей), Виталий Мешков (12 матчей), Сергей Карасев (13 матчей) и Сергей Лапочкин (15 матчей).

«По словам одного из наших источников, Егоров считает, что «он как тренер в футбольной команде: делает, что хочет. Нравится ему Вилков, Мешков и Лапочкин – значит, они будут судить». Протекция со стороны Егорова позволяла некоторым арбитрам получать назначение на матчи не по профессиональным качествам», – говорится в статье.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей Егоров Александр Вилков Михаил Мешков Виталий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
латунный
1577720885
анулировать все результаты где судили эти судьи а егорова под суд отдать или замнут это всё .
Ответить
BRO_football
1577721756
Ну так и без вашего источника было видно, что с Егоровым что-то не так. Уверен, что после отставке Егорова найдётся куча СМИ, чьи источники будут поливать его грязью с головы до ног. И чего это только сейчас они такими смелыми стали? Егорова носом тыкали в грубейшие ошибки судей, а ему просто пофиг. На словах "Разберёмся, накажем, извините.", а на деле он ставил на матч кого попало, даже и не обращая внимания на ошибки и наказания.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1577724939
Егоров сформировал схему, которую ему приказали сформировать. Никакой самодеятельности здесь нет.
Ответить
MaxRnD
1577726558
Да там вся кодла хороша
Ответить
ufos73
1577730890
С этим давно все ясно было, лучше расскажите по какой схеме работает Дюков... Хотя и это понятно, но пока нельзя )))
Ответить
erma
1577735574
А где у нас прозрачные схемы? Это когда верблюда спросили: "Почему у тебя спина кривая?" А тот отвечает: "А что у меня прямое?" Нашли крайнего, сейчас отмутузят, что-то притормозят (на какое-то время), а потом все по-новой. Мы что, себя не знаем? Он такой же, как мы все.
Ответить
Чехов на Садовой
1577736475
Раньше жуликовали Трус, Бывалый и Балбес. Нынче троица покруче - Карась, Вилка и Мешок. Хотя... Всё уже и так растащили и прокакали.
Ответить
amazonaws
1577738358
Бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров оказывал влияние на инспекторов в вопросе оценки работы арбитров. При Егорове арбитрам могли поменять оценку, если не было шума в прессе. Егоров звонил инспекторам с просьбой изменить оценку. Некоторые инспекторы соглашались, из-за страха потерять работу. Матч «Авангард» – «Тамбов». Инспектор Виктор Кулагин поставил хорошую оценку арбитру Артёму Федорову. Во втором тайме судья не поставил пенальти за падение игрока Алексея Рыбина, показав ему желтую карточку за симуляцию. Егоров позвонил Кулагину и потребовал изменить оценку с хорошей на плохую. Кулагин отказался и был за это уволен. В РФС заявили, что с ним были прекращены трудовые отношения в связи с утратой доверия главы департамента судейства и инспектирования.
Ответить
Томик
1577744622
С Егоровым было всё сразу ясно. Гротескный персонаж с лицом, не обременённым интеллектом и вставными зубами напоказ. Его готовили для того, чтобы сделать крайним. Можно подумать Вилкова первый раз он вытащил из дисквалификации именно на игру Спартака. Приёмы одни и те же при разном руководстве.
Ответить
bashnat013
1577768644
1-судья должен назначаться на матч за 12 часов.2-никаких телефонных звонков до матча.3- сопровождающее лицо до города хозяина матча.4- турнирная таблица как в футболе ( первые трое получают премию ,а двое последних покидают рпл) 5-оценки должны выставлять как минимум 3 а 5 и специалистов
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+