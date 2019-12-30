«Бизнес Online»: Егоров сформировал непрозрачную схему выбора судей на матчи. Фавориты экс-главы ДСИ – Вилков, Мешков и Карасев

Бывший глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Александр Егоров содействовал назначению своих арбитров-фаворитов на матчи РПЛ, утверждает «Бизнес Online» со ссылкой на источники среди бывших и действующих судей.

«Под его руководством в ДСИ сформировалась непрозрачная схема выбора арбитров на матчи. В фаворитах оказались приближенные к Егорову люди, которым прощали любые ошибки», – пишет издание.

По информации журналистов, в список близких к Егорову судей входили Михаил Вилков (13 матчей в сезоне 2019/20), Станислав Васильев (20 матчей), Николай Волошин (20 матчей), Виталий Мешков (12 матчей), Сергей Карасев (13 матчей) и Сергей Лапочкин (15 матчей).

«По словам одного из наших источников, Егоров считает, что «он как тренер в футбольной команде: делает, что хочет. Нравится ему Вилков, Мешков и Лапочкин – значит, они будут судить». Протекция со стороны Егорова позволяла некоторым арбитрам получать назначение на матчи не по профессиональным качествам», – говорится в статье.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

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