Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хавбек «Торпедо» Самошников объявил об уходе из клуба. Сообщалось о его переходе в «Рубин»

Хавбек «Торпедо» Самошников объявил об уходе из клуба. Сообщалось о его переходе в «Рубин»

30 декабря 2019, 17:35

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг соглашение с московским клубом.

«Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе. В «Торпедо» дружный коллектив и все организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждет новый вызов.

Я благодарен за теплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведенное в команде. Но, как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ. Желаю черно-белым успешного завершения сезона! Вперед, «Торпедо»!» – цитирует Самошникова пресс-служба «Торпедо».

  • В этом сезоне 22-летний Самошников сыграл 24 матча, забил гол и отдал пять ассистов.
  • Рыночная стоимость защитника – 550 тысяч евро.

Журналист Егоров: «Рубин» покупает защитника Самошникова из «Торпедо»

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо Самошников Илья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+