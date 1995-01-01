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    Хавбек «Торпедо» Самошников объявил об уходе из клуба. Сообщалось о его переходе в «Рубин»

    Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг соглашение с московским клубом.

    «Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе. В «Торпедо» дружный коллектив и все организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждет новый вызов.

    Я благодарен за теплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведенное в команде. Но, как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ. Желаю черно-белым успешного завершения сезона! Вперед, «Торпедо»!» – цитирует Самошникова пресс-служба «Торпедо».

    • В этом сезоне 22-летний Самошников сыграл 24 матча, забил гол и отдал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 550 тысяч евро.

    Журналист Егоров: «Рубин» покупает защитника Самошникова из «Торпедо»

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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