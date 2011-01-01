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    Журналист Руссо: «Герта» предложила за Джаку 35 миллионов – «Арсенал» хочет 40 миллионов

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к переходу в «Герту».

    По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, однако есть определенные сложности касательно трансферной стоимости швейцарца.

    Уточняется, что «Герта» готова предложить за Джаку 35 миллионов евро, однако «Арсенал» планирует отпустить игрока в клуб Бундеслиги за 40 миллионов евро.

    • В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
    • После этого Джака принял решение об уходе из «Арсенала».

    Bild: Джака намерен покинуть «Арсенал» и перейти в «Герту»

    Источник: твиттер журналиста Антонио Руссо

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