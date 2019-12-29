Журналист Руссо: «Герта» предложила за Джаку 35 миллионов – «Арсенал» хочет 40 миллионов

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к переходу в «Герту».

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, однако есть определенные сложности касательно трансферной стоимости швейцарца.

Уточняется, что «Герта» готова предложить за Джаку 35 миллионов евро, однако «Арсенал» планирует отпустить игрока в клуб Бундеслиги за 40 миллионов евро.

В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака . Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле. В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

После этого Джака принял решение об уходе из «Арсенала».

Bild: Джака намерен покинуть «Арсенал» и перейти в «Герту»