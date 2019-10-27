Джака оскорбил болельщиков «Арсенала» и не пожал руку Эмери после замены

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку главному тренеру команды Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
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- «Арсенал» в матче с «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0 к девятой минуте, но не сумел удержать преимущество.
- В текущем розыгрыше АПЛ Джака принял участие в восьми матчах и не отметился забитыми мячами.
Источник: твиттер Daily Mail