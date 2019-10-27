Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джака оскорбил болельщиков «Арсенала» и не пожал руку Эмери после замены

Джака оскорбил болельщиков «Арсенала» и не пожал руку Эмери после замены

27 октября 2019, 22:27
9

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку главному тренеру команды Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • «Арсенал» в матче с «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0 к девятой минуте, но не сумел удержать преимущество.
  • В текущем розыгрыше АПЛ Джака принял участие в восьми матчах и не отметился забитыми мячами.

Источник: твиттер Daily Mail
Арсенал Кристал Пэлас Джака Гранит
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1572205225
балканская кровь
Ответить
ArReal
1572206338
Скоро они в Своей Альпийской Швейцарии захлебнуться от дерьма эмигрантов, которых приютили по доброте душевной)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1572208804
Вопрос: нахера брали? Что, не знали откуда он и какой?... Вот теперь получайте и наслаждайтесь.
Ответить
Benifacto
1572212250
не первый раз за ним звериные повадки...
Ответить
Niko
1572235825
Осеннее обострение у людей
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+