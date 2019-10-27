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    Джака оскорбил болельщиков «Арсенала» и не пожал руку Эмери после замены

    В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

    На 61-минуте полузащитник хозяев Гранит Джака был заменен на Букайо Сака. По капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

    В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку главному тренеру команды Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

    • «Арсенал» в матче с «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0 к девятой минуте, но не сумел удержать преимущество.
    • В текущем розыгрыше АПЛ Джака принял участие в восьми матчах и не отметился забитыми мячами.

    Источник: твиттер Daily Mail

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    27.10.2019 22:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +964

      Niko 8 часов назад

      Осеннее обострение у людей

      1
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      Рейтинг: +806

      Benifacto 14 часов назад

      не первый раз за ним звериные повадки...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1821

      Борат 14 часов назад

      Вот свинья албанская!
      Надеюсь его проучат за это где-нибудь в подворотне!
      Вот будет умора!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Вопрос: нахера брали? Что, не знали откуда он и какой?... Вот теперь получайте и наслаждайтесь.

      3
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      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 16 часов назад

      Скоро они в Своей Альпийской Швейцарии захлебнуться от дерьма эмигрантов, которых приютили по доброте душевной)))

      0
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат > AtticusFinch 15 часов назад

      И не говорите. 20 лет назад в центре Германии был уютный бюргерский, чистенький городок Брауншвейг с очень красивым оперным театром. Прохожие мне улыбались и говорили:- Гутен таг. На днях я побывал там снова и вернулся в шоке. На улицах немцы пока еще есть, но их не заметно, потому что они тихие, а восточные люди ведут себя очень шумно. руками машут. Мусор кидают. Здание театра перестроено под торговый центр. Все заведения, кроме банков, носят восточные имена - парикмахерские, рестораны кафе, салоны красоты, даже фитнесс-центры. Правда название ресторана "Гекдениз Карадениз" мне понравилось, но оказалось, что владелец ничего не слышал о футбольном клубе Рубин, а просто любит море. Скоро, очень скоро та же самая глобализация будет и в каким-нибудь швейцарском Люцерне.

      4
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      Рейтинг: +4051

      filosof sparty > Вомбат 14 часов назад

      Скоро так будет и у нас, а вот это действительно печально

      1
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 16 часов назад

      балканская кровь

      -1
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат > Cules2013 16 часов назад

      У хорватов тоже балканская кровь. Какой-нибудь хорватский футболист в таком поведении замечен?

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      Рейтинг: +1398

      VGreen > Cules2013 16 часов назад

      албанская кровь

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