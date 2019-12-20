Bild: Джака намерен покинуть «Арсенал» и перейти в «Герту»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака настроен на уход из клуба. Футболист может покинуть Англию уже зимой, пишет немецкое издание Bild.
Швейцарец уже сообщил партнерам, что намерен перейти в «Герту». Ее тренирует бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн.
- В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
- В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
- «Арсенал» сегодня, 20 декабря, возглавил бывший игрок команды Микель Артета.
Источник: Bild