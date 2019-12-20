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Bild: Джака намерен покинуть «Арсенал» и перейти в «Герту»

20 декабря 2019, 22:38
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака настроен на уход из клуба. Футболист может покинуть Англию уже зимой, пишет немецкое издание Bild.

Швейцарец уже сообщил партнерам, что намерен перейти в «Герту». Ее тренирует бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн.

  • В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
  • «Арсенал» сегодня, 20 декабря, возглавил бывший игрок команды Микель Артета.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Герта Джака Гранит
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1576871122
да наздоровье. все будут только за
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