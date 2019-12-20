Bild: Джака намерен покинуть «Арсенал» и перейти в «Герту»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака настроен на уход из клуба. Футболист может покинуть Англию уже зимой, пишет немецкое издание Bild.

Швейцарец уже сообщил партнерам, что намерен перейти в «Герту». Ее тренирует бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн.