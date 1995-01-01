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    Bild: Джака намерен покинуть «Арсенал» и перейти в «Герту»

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака настроен на уход из клуба. Футболист может покинуть Англию уже зимой, пишет немецкое издание Bild.

    Швейцарец уже сообщил партнерам, что намерен перейти в «Герту». Ее тренирует бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн.

    • В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
    • «Арсенал» сегодня, 20 декабря, возглавил бывший игрок команды Микель Артета.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1968

      SarJr 10 минут назад

      да наздоровье. все будут только за

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