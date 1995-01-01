Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Сульшер – о победе над «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить победную форму»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 20-го тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

    «Очень важно сыграть на ноль и знать, что мы способны добиваться результата. Мы хотим сохранить победную форму. У нас две победы подряд, команда хорошо отреагировала на поражение от «Уотфорда» (0:2). Мы еще ни разу не проигрывали дважды подряд – это не может не радовать», – отметил Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в таблице АПЛ.
    • В активе команды Сульшера 31 балл после 20-ти сыгранных туров.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74921
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru