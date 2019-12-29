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  • Сульшер – о победе над «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить победную форму»

Сульшер – о победе над «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить победную форму»

29 декабря 2019, 09:16
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 20-го тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

«Очень важно сыграть на ноль и знать, что мы способны добиваться результата. Мы хотим сохранить победную форму. У нас две победы подряд, команда хорошо отреагировала на поражение от «Уотфорда» (0:2). Мы еще ни разу не проигрывали дважды подряд – это не может не радовать», – отметил Сульшер.

  • «Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в таблице АПЛ.
  • В активе команды Сульшера 31 балл после 20-ти сыгранных туров.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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Cules2013
1577609684
Сульшер чудом пережил кризис и возможное увольнение, сейчас период небольшого подъёма и стабильности. Может что и выгорит из этого в итоге.
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