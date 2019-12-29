Сульшер – о победе над «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить победную форму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 20-го тура АПЛ с «Бернли» (2:0).

«Очень важно сыграть на ноль и знать, что мы способны добиваться результата. Мы хотим сохранить победную форму. У нас две победы подряд, команда хорошо отреагировала на поражение от «Уотфорда» (0:2). Мы еще ни разу не проигрывали дважды подряд – это не может не радовать», – отметил Сульшер.