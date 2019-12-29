Моуринью: «Раздражает, что у «Тоттенхэма» так много индивидуальных ошибок в обороне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 20-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2).

«Во втором тайме у нас были те же ошибки, что и в первом. Мы очень хорошо начали матч и имели несколько отличных моментов в начале первого тайма. Но мы пропустили два очень неприятных гола. Мы допускаем ошибки в защите в очередном матче подряд.

«Тоттенхэму» нужно сильно прибавить в оборонительной работе. «Раздражает, что у «Тоттенхэма» так много индивидуальных ошибок. Потому что мы хорошо играем и не можем действовать в еще более атакующей манере, чем во втором тайме», – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

В активе лондонцев 30 очков в 20-ти матчах.

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