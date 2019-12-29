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  • Моуринью: «Раздражает, что у «Тоттенхэма» так много индивидуальных ошибок в обороне»

Моуринью: «Раздражает, что у «Тоттенхэма» так много индивидуальных ошибок в обороне»

29 декабря 2019, 08:06
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 20-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2).

«Во втором тайме у нас были те же ошибки, что и в первом. Мы очень хорошо начали матч и имели несколько отличных моментов в начале первого тайма. Но мы пропустили два очень неприятных гола. Мы допускаем ошибки в защите в очередном матче подряд.

«Тоттенхэму» нужно сильно прибавить в оборонительной работе. «Раздражает, что у «Тоттенхэма» так много индивидуальных ошибок. Потому что мы хорошо играем и не можем действовать в еще более атакующей манере, чем во втором тайме», – сказал Моуринью.

  • «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
  • В активе лондонцев 30 очков в 20-ти матчах.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Кузьмич на трибуне
1577603254
Что то у Моуринью никак не получается добиваться успеха с аутсайдером. Что то сдает он свои позиции .
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житель СПб
1577613977
Ну а что он ждал? Убрали тренера, сделавшего команду. В команде - психологический спад. Надо ли было идти в нее? Нет, конечно. Но деньги (как будто их у него мало!) решают все... Вот и будет мучить себя и всех вокруг - пока через год и его оттуда не уберут...
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