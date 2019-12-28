АПЛ. «Лестер» победил «Вест Хэм» и приблизился к «Ливерпулю», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем»

«Тоттенхэм» в очередном туре АПЛ не смог победить «Норвич». Ничью лондонцам принес гол с пенальти форварда Гарри Кейна.

В другой встрече «Лестер» обыграл «Вест Хэм» и приблизился в турнирной таблице к лидирующему «Ливерпулю». Решающий гол забил Демарай Грей.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Вест Хэм – Лестер – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ихеначо, 40; 1:1 – Форнальс, 45; 1:2 – Грей, 56.

Норвич – Тоттенхэм – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Вранчич, 18; 1:1 – Эриксен, 55; 2:1 – Орье, 61 (в свои ворота); 2:2 – Кейн, 83 (с пенальти).

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