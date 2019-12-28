«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются тер Стегеном

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген привлек внимание других европейских топ-клубов.

По информации Mundo Deportivo, на 27-летнего голкипера претендуют «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».

Сам немец хочет остаться в каталонском клубе, но при условии, что команда будет конкурентоспособной в борьбе за трофеи.