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«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются тер Стегеном

28 декабря 2019, 12:35
13

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген привлек внимание других европейских топ-клубов.

По информации Mundo Deportivo, на 27-летнего голкипера претендуют «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».

Сам немец хочет остаться в каталонском клубе, но при условии, что команда будет конкурентоспособной в борьбе за трофеи.

  • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
  • В текущем сезоне он провел 23 матча и пропустил 24 гола.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Отступные в договоре – 180 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Бавария Ювентус ПСЖ тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (13)
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leprechaun
1577527970
Муде Депортиво. Зачем Баварии эта дырень? Он и половины этой суммы не стоит. А в Баварии Нойер есть. Да и Нюбель переходит. Дебильный источник. Вечно выдумывающий херню. А этот помоешный сайт скорей печатать
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VVadic
1577535776
Дыр Стеген набивает себе цену
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Cules2013
1577541588
смешно. кто ж его продаст, да и самому Марку зачем куда-то уходить? Из Барсы в ПСЖ или Баварию на пике карьеры не уходят... С таким же успехом, можно было бы писать, что интересуются Нойером или Алисоном. Вообще без шансов.
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zigbert
1577555476
Есть сомнение что это слова самого тер Стегена.
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