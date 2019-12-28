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    «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются тер Стегеном

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген привлек внимание других европейских топ-клубов.

    По информации Mundo Deportivo, на 27-летнего голкипера претендуют «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».

    Сам немец хочет остаться в каталонском клубе, но при условии, что команда будет конкурентоспособной в борьбе за трофеи.

    • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
    • В текущем сезоне он провел 23 матча и пропустил 24 гола.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Отступные в договоре – 180 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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