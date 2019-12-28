Нуну стал вторым тренером, выигравшим у Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате

В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:3.

Таким образом, «Вулверхэмптон» дважды обыграл «Сити» в текущем розыгрыше Премьер-лиги. 6 октября в поединке 8-го тура команда Нуну Эшпириту Санту победила 2:0.

Как сообщает Opta, португальский специалист стал только вторым тренером, два раза в течение сезона выигравшим у Хосепа Гвардиолы в рамках чемпионата.

Ранее подобное удавалось только Антонио Конте с «Челси» в сезоне-2016/17.

«Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый