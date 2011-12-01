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    Нуну стал вторым тренером, выигравшим у Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате

    В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:3.

    Таким образом, «Вулверхэмптон» дважды обыграл «Сити» в текущем розыгрыше Премьер-лиги. 6 октября в поединке 8-го тура команда Нуну Эшпириту Санту победила 2:0.

    Как сообщает Opta, португальский специалист стал только вторым тренером, два раза в течение сезона выигравшим у Хосепа Гвардиолы в рамках чемпионата.

    Ранее подобное удавалось только Антонио Конте с «Челси» в сезоне-2016/17.

    «Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый

    Источник: Opta

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