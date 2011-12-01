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    «Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый

    В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:3.

    Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы завершила первый круг чемпионата с 38 очками в активе, потеряв при этом 19 баллов. Это больше, чем за весь прошлый сезон – 16.

    Кроме того, для «Сити» это худший результат по итогам 19 туров АПЛ при испанском тренере. Ранее таковым был сезон-2016/17, в котором манкунианцы набрали 39 очков в первой половине турнира.

    • «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги лидирует «Ливерпуль».
    • Гвардиола возглавляет английскую команду с лета 2016 года.

    Источник: Sky Sports Statto

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