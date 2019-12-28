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  • «Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый

«Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый

28 декабря 2019, 06:25

В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:3.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы завершила первый круг чемпионата с 38 очками в активе, потеряв при этом 19 баллов. Это больше, чем за весь прошлый сезон – 16.

Кроме того, для «Сити» это худший результат по итогам 19 туров АПЛ при испанском тренере. Ранее таковым был сезон-2016/17, в котором манкунианцы набрали 39 очков в первой половине турнира.

  • «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги лидирует «Ливерпуль».
  • Гвардиола возглавляет английскую команду с лета 2016 года.

Источник: Sky Sports Statto
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
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