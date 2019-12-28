«Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый

В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 2:3.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы завершила первый круг чемпионата с 38 очками в активе, потеряв при этом 19 баллов. Это больше, чем за весь прошлый сезон – 16.

Кроме того, для «Сити» это худший результат по итогам 19 туров АПЛ при испанском тренере. Ранее таковым был сезон-2016/17, в котором манкунианцы набрали 39 очков в первой половине турнира.