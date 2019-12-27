Роджерс: «Лестер» пытались включить в гонку за чемпионство? Мы знаем свое место»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс объяснил причины поражения от «Ливерпуля» (0:4).

«Два последних наших матча, без лишнего преувеличения, были против лучших клубов в истории АПЛ. Если говорить о конкретных причинах, то в первом тайме мы были недостаточно сконцентрированы и не смогли перехватить контроль мячом себе. Из-за этого нам приходилось много прижиматься к воротам. А клубные чемпионы мира легко пользуются подобным положением.

Претензий к игрокам у меня нет. Это важный урок против мощного и силового стиля. «Ливерпуль» выглядел великолепно. Нас пытались включить в гонку за чемпионство? Мы знаем свое место», – заявил Роджерс.