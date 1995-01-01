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    Роджерс: «Лестер» пытались включить в гонку за чемпионство? Мы знаем свое место»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс объяснил причины поражения от «Ливерпуля» (0:4).

    «Два последних наших матча, без лишнего преувеличения, были против лучших клубов в истории АПЛ. Если говорить о конкретных причинах, то в первом тайме мы были недостаточно сконцентрированы и не смогли перехватить контроль мячом себе. Из-за этого нам приходилось много прижиматься к воротам. А клубные чемпионы мира легко пользуются подобным положением.

    Претензий к игрокам у меня нет. Это важный урок против мощного и силового стиля. «Ливерпуль» выглядел великолепно. Нас пытались включить в гонку за чемпионство? Мы знаем свое место», – заявил Роджерс.

    • В предыдущем туре «Лестер» проиграл другой команде из верхней части таблицы – «Манчестер Сити» (1:3).
    • «Лестер» сохранил за собой второе место с 39 очками.
    • Теперь у «Ливерпуля» 52 очка и матч в запасе.
    • Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном» и в случае победы обойдет «Лестер».

    Источник: BBC

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