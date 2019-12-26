Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.

«Люди хотят этого. Ни у одного тренера нет проблем с игрой в Boxing Day, но проводить матчи 26-го, а затем 28-го декабря – это преступление. Это абсолютно нехорошо, и всe же это реальность. Понимаю всех остальных, которые не стонут, но говорят, что этого не должно происходить.

Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Но очевидно, что мы можем говорить всe, что хотим, и никто не заинтересован в этом. Каждый год это одно и то же для тренеров, которые участвуют в этих играх...

Спортивная наука не способна вам помочь. Организм нуждается в определeнном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это», – сказал Клопп.