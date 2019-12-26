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Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»

26 декабря 2019, 09:16
6

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.

«Люди хотят этого. Ни у одного тренера нет проблем с игрой в Boxing Day, но проводить матчи 26-го, а затем 28-го декабря – это преступление. Это абсолютно нехорошо, и всe же это реальность. Понимаю всех остальных, которые не стонут, но говорят, что этого не должно происходить.

Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Но очевидно, что мы можем говорить всe, что хотим, и никто не заинтересован в этом. Каждый год это одно и то же для тренеров, которые участвуют в этих играх...

Спортивная наука не способна вам помочь. Организм нуждается в определeнном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это», – сказал Клопп.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (6)
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ItalianFootball
1577342529
Так нет проблем или это преступление ? Юрги, определись.
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mihail200606
1577343798
Это не наука, это деньги...))
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Tsigan
1577343833
С лестером в гостях ничья будет хорошим результатом.
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Derzkiy1
1577347798
Клопп наиграл 2 состава уже давно , у него игроки , что в запасе сидят играют так же как и основные ! Все 3 матча выиграет
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моэм
1577349850
Понять Клоппа можно...титул чемпиона АПЛ , как окончательное подтверждение его статуса как топ-тренера близок как никогда....нервничает...но может рано "стелить соломку" ?...а следует наоборот ещё больше "окрыситься?
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Давид59
1577354306
В Англии, конечно с этим черезчур. Иногда и 1-го января тур играют. Маразм, я считаю.
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