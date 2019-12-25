Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Депай – о восстановлении после разрыва «крестов»: «Музыка – терапия для меня»

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал, что помогает ему восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки колена.

    «Известно, что я буду отсутствовать некоторое время из-за травмы, но я работаю как зверь, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Вы знаете, что работа над музыкой – терапия для меня. Так что я определенно собираюсь сделать невероятную музыку. Надеюсь, вы не обидитесь, потому что я намерен поспешить», – написал Депай в инстаграме.

    • В текущем сезоне голландец забил 14 голов и сделал два ассиста в 18 матчах в составе «Лиона».
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Депай должен восстановиться за пять месяцев, поэтому имеет шансы сыграть на Евро-2020.
    • Футболист увлекается рэпом, у него есть не только треки, но и видеоклипы.

    text

    Публикация от text (@memphisdepay)

    Источник: Инстаграм Мемфиса Депая

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106837
    #2
    Chernyi Lis
    79414
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74898
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru