Депай – о восстановлении после разрыва «крестов»: «Музыка – терапия для меня»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал, что помогает ему восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки колена.

«Известно, что я буду отсутствовать некоторое время из-за травмы, но я работаю как зверь, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Вы знаете, что работа над музыкой – терапия для меня. Так что я определенно собираюсь сделать невероятную музыку. Надеюсь, вы не обидитесь, потому что я намерен поспешить», – написал Депай в инстаграме.

В текущем сезоне голландец забил 14 голов и сделал два ассиста в 18 матчах в составе «Лиона».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио , Депай должен восстановиться за пять месяцев, поэтому имеет шансы сыграть на Евро-2020.

, Депай должен восстановиться за пять месяцев, поэтому имеет шансы сыграть на Евро-2020. Футболист увлекается рэпом, у него есть не только треки, но и видеоклипы.