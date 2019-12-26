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  • Депай – о восстановлении после разрыва «крестов»: «Музыка – терапия для меня»

Депай – о восстановлении после разрыва «крестов»: «Музыка – терапия для меня»

26 декабря 2019, 06:43
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал, что помогает ему восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки колена.

«Известно, что я буду отсутствовать некоторое время из-за травмы, но я работаю как зверь, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Вы знаете, что работа над музыкой – терапия для меня. Так что я определенно собираюсь сделать невероятную музыку. Надеюсь, вы не обидитесь, потому что я намерен поспешить», – написал Депай в инстаграме.

  • В текущем сезоне голландец забил 14 голов и сделал два ассиста в 18 матчах в составе «Лиона».
  • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Депай должен восстановиться за пять месяцев, поэтому имеет шансы сыграть на Евро-2020.
  • Футболист увлекается рэпом, у него есть не только треки, но и видеоклипы.

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Публикация от text (@memphisdepay)

Источник: Инстаграм Мемфиса Депая
Франция. Лига 1 Лион Депай Мемфис
Комментарии (1)
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BellatrixBlack
1577560458
просто смотрит в будущее, после того как раскрылся в лионе. стал заниматься медийкой. плевать какой, просто он понимает, что после завершения карьеры ему нужно будет чем то заниматься. в современном мире прокаченная медийка залог успеха =)
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