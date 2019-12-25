«Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик может перейти в московское «Динамо», сообщает в твиттере журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

По его словам, клуб еще не делал предложения, но стойкий интерес к футболисту присутствует.

Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.

В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.

В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.

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