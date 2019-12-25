Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов

«Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов

25 декабря 2019, 14:36
3

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик может перейти в московское «Динамо», сообщает в твиттере журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

По его словам, клуб еще не делал предложения, но стойкий интерес к футболисту присутствует.

Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.

  • В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.
  • В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.

Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика


Источник: твиттер Андрея Панкова

Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,6 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Жилина Боженик Роберт
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1577275333
Молодой, зеленый, смысл если есть тот же Грулев такой же, да ещё и с правильным паспортом. Повыше и покрупнее, как раз такой фактуры нападающего в Динамо и не хватает, а "бегунков небольших" и так хватает.
Ответить
Риш
1577283548
Боженик талантливый футболист вырастит звездой как Гамшик, он не поедит играть в Россию
Ответить
Lester84
1577294222
Динамо - стервятники с деньгами)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+