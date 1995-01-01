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    «Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов

    Нападающий «Жилины» Роберт Боженик может перейти в московское «Динамо», сообщает в твиттере журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    По его словам, клуб еще не делал предложения, но стойкий интерес к футболисту присутствует.

    Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.

    • В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.
    • В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.

    Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика


    Источник: твиттер Андрея Панкова

    Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,6 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6442

      FanatSerj 1 час назад

      Молодой, зеленый, смысл если есть тот же Грулев такой же, да ещё и с правильным паспортом. Повыше и покрупнее, как раз такой фактуры нападающего в Динамо и не хватает, а "бегунков небольших" и так хватает.

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