«Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик может перейти в московское «Динамо», сообщает в твиттере журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
По его словам, клуб еще не делал предложения, но стойкий интерес к футболисту присутствует.
Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.
- В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.
- В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.
Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика
Источник: твиттер Андрея Панкова
Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,6 тысячи подписчиков.