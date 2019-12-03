Агент Боженика: «Ведем переговоры с немецким и российским клубами»

Представитель агентства Stars & Friends Бенджамин Бертрам прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.

«Божеником интересуются в Европе. Мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе немецким и российским», – сказал Бертрам.