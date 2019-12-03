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Агент Боженика: «Ведем переговоры с немецким и российским клубами»

3 декабря 2019, 20:25

Представитель агентства Stars & Friends Бенджамин Бертрам прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.

«Божеником интересуются в Европе. Мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе немецким и российским», – сказал Бертрам.

  • Боженик – клиент агентства Stars & Friends.
  • По информации «Чемпионата», ЦСКА может взять словака в аренду с правом выкупа.
  • Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
  • Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Боженик Роберт
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