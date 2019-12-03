Агент Боженика: «Ведем переговоры с немецким и российским клубами»

Представитель агентства Stars & Friends Бенджамин Бертрам прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.
«Божеником интересуются в Европе. Мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе немецким и российским», – сказал Бертрам.
- Боженик – клиент агентства Stars & Friends.
- По информации «Чемпионата», ЦСКА может взять словака в аренду с правом выкупа.
- Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
- Его рыночная стоимость – 650 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»