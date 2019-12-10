Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик – приоритетная трансферная цель для ЦСКА.
Московский клуб готов вложить в сделку за 20-летнего футболиста 8 миллионов евро.
Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.
- В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.
- В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.
Источник: Sport.sk
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