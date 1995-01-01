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    Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика

    Нападающий «Жилины» Роберт Боженик – приоритетная трансферная цель для ЦСКА.

    Московский клуб готов вложить в сделку за 20-летнего футболиста 8 миллионов евро.

    Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.

    • В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.
    • В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.

    Источник: Sport.sk

    Словацкий новостной портал с ежемесячной аудиторией более двух миллионов человек. Одно из наиболее цитируемых интернет-изданий Словакии.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +903

      Ганнибал Лектор 8 минут назад

      Ого, Гинер деньги накопил? Там точно евро, не рубли, не тугрики?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +735

      fan-man 46 минут назад

      Что то рискованная покупка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10848

      vladimir-7 > fan-man 12 минут назад

      ЦСКА опубликует условия контракта, вот тогда и посмотрим, а
      так это только слухи или предположение журналистов.

      0
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