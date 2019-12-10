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Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика

10 декабря 2019, 08:13
20

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик – приоритетная трансферная цель для ЦСКА.

Московский клуб готов вложить в сделку за 20-летнего футболиста 8 миллионов евро.

Ранее агент футболиста подтвердил, что Боженик входит в сферу неназванного российского клуба.

  • В текущем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил три гола.
  • В составе сборной он забил четыре гола в восьми матчах отбора Евро-2020.

Источник: Sport.sk

Словацкий новостной портал с ежемесячной аудиторией более двух миллионов человек. Одно из наиболее цитируемых интернет-изданий Словакии.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Жилина Боженик Роберт
Комментарии (20)
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Dr Metal
1575955549
Что то рискованная покупка
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Ганнибал Лектор
1575957836
Ого, Гинер деньги накопил? Там точно евро, не рубли, не тугрики?
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paracetamol
1575958348
Если Боженик такой хороший, то что ему делать в конюшне?
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Чермындыр
1575959183
ну да, ну да. На Комличенко, у которого под 30 голов, 3 ляма зажали, а на этого юнца, забившего в 10 раз меньше, готовы на 8 раскошелиться. Попахивает пи...жом
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Boeung777
1575960923
Что-то меня мучают смутные сомнения.
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Snek
1575961099
Судя по его статистике в клубе, не понимаю чем он лучше, чем Чалов? У нас такой же Жемалетдинов был, свой воспитанник. Вероятнее всего утка.
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Серж 69
1575964969
Статистика не важная,скудная даже...Клуб,в котором он играет,звёзд с неба не хватает.Что там Цска мог в нём такого увидеть,что мимо других прошло,не понятно вообще.Да и цена какая-то несусветная,будь он там испанцем,или голландцем каким многообещающим и жутко перспективным,тогда понятно,ну а тут?
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ALEX ML
1575984026
Закусывать надо, источник...................
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