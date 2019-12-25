Le10sport: Эмери может возглавить «Монако»

Новым главным тренером «Монако» может стать Унаи Эмери.
По информации источника, клуб Лиги 1 пока не контактировал с испанским специалистом, однако обозначил свой интерес к Эмери.
Помимо бывшего главного тренера «Арсенала», «Монако» рассматривает кандидатуры Лорана Блана и Марселино Гарсии Тораля, которые ранее работали в «ПСЖ» и «Валенсии» соответственно.
- Сейчас «Монако» возглавляет Леонарду Жардим.
- Команда закончила первую часть чемпионата на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: Le10sport
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