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    Le10sport: Эмери может возглавить «Монако»

    Новым главным тренером «Монако» может стать Унаи Эмери.

    По информации источника, клуб Лиги 1 пока не контактировал с испанским специалистом, однако обозначил свой интерес к Эмери.

    Помимо бывшего главного тренера «Арсенала», «Монако» рассматривает кандидатуры Лорана Блана и Марселино Гарсии Тораля, которые ранее работали в «ПСЖ» и «Валенсии» соответственно.

    • Сейчас «Монако» возглавляет Леонарду Жардим.
    • Команда закончила первую часть чемпионата на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Le10sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +626

      OBOLEV 12 минут назад

      Может не надо ? Думаю для Эмири что то типо Бетиса будет очень хорошим вариантом

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