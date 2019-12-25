Le10sport: Эмери может возглавить «Монако»

Новым главным тренером «Монако» может стать Унаи Эмери.

По информации источника, клуб Лиги 1 пока не контактировал с испанским специалистом, однако обозначил свой интерес к Эмери.

Помимо бывшего главного тренера «Арсенала», «Монако» рассматривает кандидатуры Лорана Блана и Марселино Гарсии Тораля, которые ранее работали в «ПСЖ» и «Валенсии» соответственно.