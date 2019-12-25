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Le10sport: Эмери может возглавить «Монако»

25 декабря 2019, 10:06
5

Новым главным тренером «Монако» может стать Унаи Эмери.

По информации источника, клуб Лиги 1 пока не контактировал с испанским специалистом, однако обозначил свой интерес к Эмери.

Помимо бывшего главного тренера «Арсенала», «Монако» рассматривает кандидатуры Лорана Блана и Марселино Гарсии Тораля, которые ранее работали в «ПСЖ» и «Валенсии» соответственно.

  • Сейчас «Монако» возглавляет Леонарду Жардим.
  • Команда закончила первую часть чемпионата на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: Le10sport

Французское издание с аудиторией более 50 тысяч подписчиков в твиттере.

Франция. Лига 1 Монако Эмери Унаи
Комментарии (5)
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OBOLEV
1577257793
Может не надо ? Думаю для Эмири что то типо Бетиса будет очень хорошим вариантом
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Masteralex
1577259251
нееет, только не Эмери, возьмите лучше Тедеско когда его из Спартака уволят
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bset
1577259557
Странные перестановки какие-то. Вроде команда наладила игру, поднялась в таблице. Чуть поднажать и будут еврокубки. А тут вдруг в очередной раз решили уволить Жардима. А если его уволят и распишутся в том, что все-таки решение об отставке было верным, вернут ли Васильева, которого уволили за эту отставку?
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ItalianFootball
1577262988
Может возглавить, а может и не возглавить. Как обычно новости. Идем дальше.
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Cules2013
1577285244
На Блана интересно было бы глянуть, да и Тораль не промах. А Эмери пока что себя исчерпал, нужно ему перезагрузить карьеру, новые идеи внедрять, пока ещё молод.
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