Врач сборной России Безуглов: «Смолов – человек с большим интеллектом. Ему было тяжело после матча с Хорватией»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего «Локомотива» Федора Смолова после четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Хорватией (2:3, пен).

«Я думаю, что сейчас Смолов точно восстановился. После чемпионата, конечно, ему было тяжело. Знаете, Федор – человек с большим интеллектом, который пытается разобраться в себе, анализирует ситуацию. Ему, конечно, было тяжело.

Как я говорю, мы были в одном пенальти от учебников истории. Я думаю, в учебниках истории этот случай описали бы, если бы мы вышли в полуфинал. Причем я уверен, что мы сыграли бы там достойно, хорошо. Поэтому он переживал.

Мы с ним разговаривали, он говорит: вы не можете себе представить, сколько у меня в соцсетях проклятий. Счет шел на тысячи проклятий, хотя это всего лишь, по большому счету, игра.

Была ли у него депрессия? Я думаю, что в этой ситуации, может быть, не прямо четкое понятие – медицинская депрессия, но точно, что тяжелейший стресс был. Его не могло не быть», – отметил Безуглов.

Смолов не забил один из послематчевых пенальти в игре с Хорватией.

Россия уступила в серии пенальти со счетом 3:4 и не прошла в полуфинал домашнего чемпионата мира.

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