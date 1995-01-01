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    Врач сборной России Безуглов: «Смолов – человек с большим интеллектом. Ему было тяжело после матча с Хорватией»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего «Локомотива» Федора Смолова после четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Хорватией (2:3, пен).

    «Я думаю, что сейчас Смолов точно восстановился. После чемпионата, конечно, ему было тяжело. Знаете, Федор – человек с большим интеллектом, который пытается разобраться в себе, анализирует ситуацию. Ему, конечно, было тяжело.

    Как я говорю, мы были в одном пенальти от учебников истории. Я думаю, в учебниках истории этот случай описали бы, если бы мы вышли в полуфинал. Причем я уверен, что мы сыграли бы там достойно, хорошо. Поэтому он переживал.

    Мы с ним разговаривали, он говорит: вы не можете себе представить, сколько у меня в соцсетях проклятий. Счет шел на тысячи проклятий, хотя это всего лишь, по большому счету, игра.

    Была ли у него депрессия? Я думаю, что в этой ситуации, может быть, не прямо четкое понятие – медицинская депрессия, но точно, что тяжелейший стресс был. Его не могло не быть», – отметил Безуглов.

    • Смолов не забил один из послематчевых пенальти в игре с Хорватией.
    • Россия уступила в серии пенальти со счетом 3:4 и не прошла в полуфинал домашнего чемпионата мира.

    Смолов: «Худший матч в карьере – против Саудовской Аравии на ЧМ. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе»

    Источник: «КП-Казань»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +400

      Hektor 84 29 секунд назад

      А уборщица что скажет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1925

      Борат 43 минуты назад

      Ага, видели мы его интеллект, когда он морковку бузовой на лицо стругал!

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