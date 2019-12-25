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  • Врач сборной России Безуглов: «Смолов – человек с большим интеллектом. Ему было тяжело после матча с Хорватией»

Врач сборной России Безуглов: «Смолов – человек с большим интеллектом. Ему было тяжело после матча с Хорватией»

25 декабря 2019, 07:59
6

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего «Локомотива» Федора Смолова после четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Хорватией (2:3, пен).

«Я думаю, что сейчас Смолов точно восстановился. После чемпионата, конечно, ему было тяжело. Знаете, Федор – человек с большим интеллектом, который пытается разобраться в себе, анализирует ситуацию. Ему, конечно, было тяжело.

Как я говорю, мы были в одном пенальти от учебников истории. Я думаю, в учебниках истории этот случай описали бы, если бы мы вышли в полуфинал. Причем я уверен, что мы сыграли бы там достойно, хорошо. Поэтому он переживал.

Мы с ним разговаривали, он говорит: вы не можете себе представить, сколько у меня в соцсетях проклятий. Счет шел на тысячи проклятий, хотя это всего лишь, по большому счету, игра.

Была ли у него депрессия? Я думаю, что в этой ситуации, может быть, не прямо четкое понятие – медицинская депрессия, но точно, что тяжелейший стресс был. Его не могло не быть», – отметил Безуглов.

  • Смолов не забил один из послематчевых пенальти в игре с Хорватией.
  • Россия уступила в серии пенальти со счетом 3:4 и не прошла в полуфинал домашнего чемпионата мира.

Смолов: «Худший матч в карьере – против Саудовской Аравии на ЧМ. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе»

Источник: «КП-Казань»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Локомотив Смолов Федор Безуглов Эдуард
Комментарии (6)
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Hektor 84
1577258493
А уборщица что скажет?
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Ковастер
1577262389
Про какой интеллект разговор? Когда на ул.Ставропольской разбил свою машину и скрылся с места аварии? Это что интеллект? Мажоик это Смолова и не больше , а интеллектом там и не пахнет.
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serppion
1577266685
Врачи нашли всё-таки в федькиных анализах мочи большой интеллект...
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Nerlinger
1577267762
Ха Ха.... Да у них с Дзюбиньей и Валуевым интеллект прямо на роже написан !!!!
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De_Frenki
1577297271
Да пусть не скромничает...с огромным.Забить все тело тату чего стоит
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neveldomha
1586257019
Ну то, что он читать умеет, это о его интеллекте еще ничего не говорит.
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