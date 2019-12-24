«Тамбов» – лучшая команда сезона РПЛ по перехватам

РПЛ находится на зимней паузе. Лига подводит статистические итоги первой части сезона. Например, по среднему количеству перехватов за матч лидирует выходец из ФНЛ «Тамбов».
Игроки команды в среднем за встречу делают 58 перехватов. В турнирной таблице клуб идет на 11-м месте, на одно очко отставая от «Спартака».
- «Тамбов» забил больше, чем «Спартак», – 23 гола против 19.
- По ходу сезона команду покинул главный тренер Александр Григорян, его заменил Сергей Первушин.
- В феврале в первом после паузы туре «Тамбов» дома сыграет с «Рубином» Леонида Слуцкого.
Источник: твиттер РПЛ