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    «Тамбов» – лучшая команда сезона РПЛ по перехватам

    РПЛ находится на зимней паузе. Лига подводит статистические итоги первой части сезона. Например, по среднему количеству перехватов за матч лидирует выходец из ФНЛ «Тамбов».

    Игроки команды в среднем за встречу делают 58 перехватов. В турнирной таблице клуб идет на 11-м месте, на одно очко отставая от «Спартака».

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2335

      Alekxei Z. 30 минут назад

      В РПЛ сидят дохера бездельников на зарплате. Вот от нех делать начинаются такие подсчёты, которые никому не нужны ...
      Дебилизм полнейший.

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