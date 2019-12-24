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«Тамбов» – лучшая команда сезона РПЛ по перехватам

24 декабря 2019, 19:41
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РПЛ находится на зимней паузе. Лига подводит статистические итоги первой части сезона. Например, по среднему количеству перехватов за матч лидирует выходец из ФНЛ «Тамбов».

Игроки команды в среднем за встречу делают 58 перехватов. В турнирной таблице клуб идет на 11-м месте, на одно очко отставая от «Спартака».

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (1)
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paracetamol
1577213278
Как ару выгнали, команду стало не узнать. Выносит всех!
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