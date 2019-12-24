Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» отдал Рошу в годовую аренду «Фламенго»

24 декабря 2019, 16:11
8

«Фламенго» арендовал нападающего «Спартака» Педро Рошу.

«Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведет следующий год в аренде во «Фламенго». Желаем бразильцу успешно проявить себя в новой команде!», – сообщает твиттер московского клуба.

В соглашении предусмотрена опция выкупа игрока бразильским клубом. «Фламенго» выплатит «Спартаку» компенсацию за аренду Роши, а также будет выплачивать 25-летнему форварду зарплату.

  • Есть информация, что «Спартак» продлил контракт с Рошей.
  • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
  • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

«Спартак» не планирует зимой возвращать Рошу

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Роша Педро
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1577195729
Баба с возу - кобыле легче.
Ответить
серега кашин
1577196204
да его и покупать никто не хочет, а они еще и продлевают контракт с ним
Ответить
1999biovedsa
1577199606
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---------- https://blu.vn/sblog
Ответить
VVM1964
1577200611
Компенсация за аренду - "с паршивой овцы хоть шерсти клок " )))
Ответить
vka1970
1577200869
Баба с возу, кобыле легче.
Ответить
бурминка
1577201500
Измайлову с Родионовым надо памятник ставить.Эти орлы смогли втюрить клубу заранее невозможный трансфер.Где бы мальчик не был, везде не пригодился.Абсолютно.Да эти руководитель просто "кудесники распила".
Ответить
zigbert
1577262616
Хорошо если сделка по его продаже состоится.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+