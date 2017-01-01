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    «Спартак» отдал Рошу в годовую аренду «Фламенго»

    «Фламенго» арендовал нападающего «Спартака» Педро Рошу.

    «Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведет следующий год в аренде во «Фламенго». Желаем бразильцу успешно проявить себя в новой команде!», – сообщает твиттер московского клуба.

    В соглашении предусмотрена опция выкупа игрока бразильским клубом. «Фламенго» выплатит «Спартаку» компенсацию за аренду Роши, а также будет выплачивать 25-летнему форварду зарплату.

    • Есть информация, что «Спартак» продлил контракт с Рошей.
    • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

    «Спартак» не планирует зимой возвращать Рошу

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4341

      серега кашин 9 минут назад

      да его и покупать никто не хочет, а они еще и продлевают контракт с ним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7265

      sssrspartak 17 минут назад

      еще бы хрустального малчика прист роить бы куда-нибудь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21322

      oyabun > sssrspartak 15 минут назад

      а также "борца" центра поля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21322

      oyabun 17 минут назад

      Баба с возу - кобыле легче.

      2
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