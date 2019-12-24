«Спартак» отдал Рошу в годовую аренду «Фламенго»

«Фламенго» арендовал нападающего «Спартака» Педро Рошу.

«Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведет следующий год в аренде во «Фламенго». Желаем бразильцу успешно проявить себя в новой команде!», – сообщает твиттер московского клуба.

В соглашении предусмотрена опция выкупа игрока бразильским клубом. «Фламенго» выплатит «Спартаку» компенсацию за аренду Роши, а также будет выплачивать 25-летнему форварду зарплату.

Есть информация, что «Спартак» продлил контракт с Рошей.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.

За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

«Спартак» не планирует зимой возвращать Рошу