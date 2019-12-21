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«Спартак» не планирует зимой возвращать Рошу

21 декабря 2019, 15:43
4

Срок аренды форварда «Спартака» Педро Роши в «Крузейро» закончился. Россияне не намерены этой зимой возвращать бразильца в команду.

«Позиция спортивного блока «Спартака» по Педро Роше – не возвращать, а дальше думать по поводу трудоустройства [игрока]» – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • Есть информация, что «Спартак» продлил контракт с Рошей.
  • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
  • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (4)
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giluxa1963
1576933815
КОМАНДЫ БОРЯТЬСЯ ЗА РОШИ -ОДНИ ГОВОРЯТ ЗАБЕРИТЕ ЕГО НАЗАД А ДРУГИЕ ДА ЗАЧЕМ ОН НАМ НУЖЕН
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derrik2000
1576938297
А чё ТАК? Роша - наше ФСЁ! )))))))))))))))))))))
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Ссппааррттаакк
1576943096
Я не вру! Слышал что Федун будет играть в нападении.
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zigbert
1577103595
Никто его и не собирается возвращать.
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