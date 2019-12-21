«Спартак» не планирует зимой возвращать Рошу

Срок аренды форварда «Спартака» Педро Роши в «Крузейро» закончился. Россияне не намерены этой зимой возвращать бразильца в команду.
«Позиция спортивного блока «Спартака» по Педро Роше – не возвращать, а дальше думать по поводу трудоустройства [игрока]» – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Есть информация, что «Спартак» продлил контракт с Рошей.
- Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
- За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.