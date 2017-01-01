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    «Спартак» не планирует зимой возвращать Рошу

    Срок аренды форварда «Спартака» Педро Роши в «Крузейро» закончился. Россияне не намерены этой зимой возвращать бразильца в команду.

    «Позиция спортивного блока «Спартака» по Педро Роше – не возвращать, а дальше думать по поводу трудоустройства [игрока]» – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Есть информация, что «Спартак» продлил контракт с Рошей.
    • Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду он провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1642

      giluxa1963 16 минут назад

      КОМАНДЫ БОРЯТЬСЯ ЗА РОШИ -ОДНИ ГОВОРЯТ ЗАБЕРИТЕ ЕГО НАЗАД А ДРУГИЕ ДА ЗАЧЕМ ОН НАМ НУЖЕН

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