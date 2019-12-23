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  • Чистяков: «Наверное, «Спартак» все-таки прогрессирует при Тедеско»

Чистяков: «Наверное, «Спартак» все-таки прогрессирует при Тедеско»

23 декабря 2019, 11:28
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков ответил на вопросы о недавнем матче со «Спартаком» (4:1) в РПЛ.

– В последнем матче 2019 года «Ростов» разгромил «Спартак». Приятно закончить первую часть чемпионата на такой ноте?

– Конечно, мы довольны, что удалось именно так завершить заключительный матч в этом году. Здорово, что получилось не просто победить, но еще и так много забить «Спартаку». Приятно, что я забил свой первый гол в чемпионатах России. В матче с красно-белыми команда полностью выполнила все тренерские установки. Думаю, любому коллективу было бы радостно уходить в отпуск после такого результата.

– С «Ростовом» «Спартак» сыграл в экспериментальном составе. Насколько сложно готовиться к матчам с красно-белыми после того, как их возглавил Доменико Тедеско?

– Да мы не особо концентрировались на том, кто из футболистов «Спартака» играет на какой позиции. Готовились как к очередному сопернику и хотели показать свою игру.

– За полтора месяца вы дважды сыграли против красно-белых. Их игра изменилась при Тедеско?

– Я бы не сказал, что пристально слежу за «Спартаком». Но, наверное, команда все-таки прогрессирует, хотя тренер у них сменился относительно недавно.

– До успеха в игре со «Спартаком» у «Ростова» был отрезок из четырех матчей без побед. Это давило на команду?

– Хорошо, что нам удалось прервать эту серию. Победа позволила нам подняться на третье место в турнирной таблице перед длительным перерывом в чемпионате. Так что настроение у всех в команде отличное.

Чистяков: «Еврокубки – первоочередная задача «Ростова»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Чистяков Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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Давид59
1577092517
У Чистякова интервью берут. А вопросы всё про Спартак. Журналист похоже в душе "красно-белый"
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oyabun
1577096383
Чистяков - эксперт по Спартаку? Да...
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vka1970
1577096693
А сразу после матча выложить интервью видимо было проблематично.Они б ещё пол года подождали.))
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Серж 69
1577101375
Не знаю,прогресс,если и есть,то что-то незаметный совсем,и как Чистяков там его углядел?
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Taps
1577114521
Наверное, «Спартак» все-таки прогрессирует при Тедеско ... в сторону ФНЛ.
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Chernyi Lis
1577115311
тут плять фаны у них прогрессируют..еще факелы всем им а прыгать умеют и наказывать что как делать..
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