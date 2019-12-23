Чистяков: «Наверное, «Спартак» все-таки прогрессирует при Тедеско»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков ответил на вопросы о недавнем матче со «Спартаком» (4:1) в РПЛ.

– В последнем матче 2019 года «Ростов» разгромил «Спартак». Приятно закончить первую часть чемпионата на такой ноте?

– Конечно, мы довольны, что удалось именно так завершить заключительный матч в этом году. Здорово, что получилось не просто победить, но еще и так много забить «Спартаку». Приятно, что я забил свой первый гол в чемпионатах России. В матче с красно-белыми команда полностью выполнила все тренерские установки. Думаю, любому коллективу было бы радостно уходить в отпуск после такого результата.

– С «Ростовом» «Спартак» сыграл в экспериментальном составе. Насколько сложно готовиться к матчам с красно-белыми после того, как их возглавил Доменико Тедеско?

– Да мы не особо концентрировались на том, кто из футболистов «Спартака» играет на какой позиции. Готовились как к очередному сопернику и хотели показать свою игру.

– За полтора месяца вы дважды сыграли против красно-белых. Их игра изменилась при Тедеско?

– Я бы не сказал, что пристально слежу за «Спартаком». Но, наверное, команда все-таки прогрессирует, хотя тренер у них сменился относительно недавно.

– До успеха в игре со «Спартаком» у «Ростова» был отрезок из четырех матчей без побед. Это давило на команду?

– Хорошо, что нам удалось прервать эту серию. Победа позволила нам подняться на третье место в турнирной таблице перед длительным перерывом в чемпионате. Так что настроение у всех в команде отличное.

Чистяков: «Еврокубки – первоочередная задача «Ростова»