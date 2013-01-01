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    Чистяков: «Еврокубки – первоочередная задача «Ростова»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что попадание в еврокубки является приоритетом для команды.

    – Сейчас у «Ростова» серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за зону еврокубков. Можно сказать, что первой частью сезона вы уже обеспечили себе место в пятерке?

    – Думаю, что нет. Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

    – Но цель для «Ростова» прежняя – еврокубки?

    – Конечно, для нас это первоочередная задача.

    • «Ростов» завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • В 19 турах чемпионата дончане набрали 34 очка.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.

    Источник: «Известия»

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