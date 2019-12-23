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Чистяков: «Еврокубки – первоочередная задача «Ростова»

23 декабря 2019, 09:03
5

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что попадание в еврокубки является приоритетом для команды.

– Сейчас у «Ростова» серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за зону еврокубков. Можно сказать, что первой частью сезона вы уже обеспечили себе место в пятерке?

– Думаю, что нет. Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

– Но цель для «Ростова» прежняя – еврокубки?

– Конечно, для нас это первоочередная задача.

  • «Ростов» завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • В 19 турах чемпионата дончане набрали 34 очка.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Ростов Чистяков Дмитрий
Комментарии (5)
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Давид59
1577088215
Думаю вполне реально. Если не будет форс-мажора. Типа, деньги кончатся или Байрамяна потеряют.
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Серж 69
1577089575
И это правильно,решительно поддерживаю!Пора,давно пора!Хорошо бы,чтобы и другие игроки,и в особенности,руководство клуба,придерживались таких планов,а ещё бы лучше,очень бы этого хотели.При таком подходе может получится хороший результат,ведь надоело и противно смотреть,когда наши клубы в еврокубках отбывают номер,или даже попросту сливают не нужный им турнир,экономят силы для чемпа,сетуют на усталость,невезение,являя собой полную беспомощность,безволие и убогость.
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