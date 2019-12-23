Чистяков: «Еврокубки – первоочередная задача «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что попадание в еврокубки является приоритетом для команды.

– Сейчас у «Ростова» серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за зону еврокубков. Можно сказать, что первой частью сезона вы уже обеспечили себе место в пятерке?

– Думаю, что нет. Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

– Но цель для «Ростова» прежняя – еврокубки?

– Конечно, для нас это первоочередная задача.