Чистяков: «Еврокубки – первоочередная задача «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что попадание в еврокубки является приоритетом для команды.
– Сейчас у «Ростова» серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за зону еврокубков. Можно сказать, что первой частью сезона вы уже обеспечили себе место в пятерке?
– Думаю, что нет. Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.
– Но цель для «Ростова» прежняя – еврокубки?
– Конечно, для нас это первоочередная задача.
- «Ростов» завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
- В 19 турах чемпионата дончане набрали 34 очка.
- Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.
Источник: «Известия»