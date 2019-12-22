Mirror: Артета решил возглавить «Арсенал», так как «Манчестер Сити» не гарантировал ему должность после ухода Гвардиолы

Микель Артета принял решение возглавить «Арсенал», так как не был уверен в своем будущем в «Манчестер Сити».
Как сообщает источник, испанский специалист спрашивал у руководства «Манчестер Сити», готовы ли они назначить его главным тренером команды после ухода Хосепа Гвардиолы.
Не получив утвердительного ответа на этот вопрос, Артета решил искать другие варианты продолжения самостоятельной карьеры.
- 20 декабря Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.
- С 2011 по 2016 годы Артета выступал за лондонский клуб в качестве игрока.
- С 2016 года Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити», став помощником Гвардиолы.
Источник: Mirror