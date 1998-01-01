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    Mirror: Артета решил возглавить «Арсенал», так как «Манчестер Сити» не гарантировал ему должность после ухода Гвардиолы

    Микель Артета принял решение возглавить «Арсенал», так как не был уверен в своем будущем в «Манчестер Сити».

    Как сообщает источник, испанский специалист спрашивал у руководства «Манчестер Сити», готовы ли они назначить его главным тренером команды после ухода Хосепа Гвардиолы.

    Не получив утвердительного ответа на этот вопрос, Артета решил искать другие варианты продолжения самостоятельной карьеры.

    • 20 декабря Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.
    • С 2011 по 2016 годы Артета выступал за лондонский клуб в качестве игрока.
    • С 2016 года Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити», став помощником Гвардиолы.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6438

      mihail200606 2 часа назад

      Арсеналу надобыло бы анчелотти подписать, пока свободен был.. Или другого кого нибудь маститого.. Эти эксперименты с недавними игроками будут только вниз тянуть команду..

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