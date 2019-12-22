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  • Mirror: Артета решил возглавить «Арсенал», так как «Манчестер Сити» не гарантировал ему должность после ухода Гвардиолы

Mirror: Артета решил возглавить «Арсенал», так как «Манчестер Сити» не гарантировал ему должность после ухода Гвардиолы

22 декабря 2019, 07:41
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Микель Артета принял решение возглавить «Арсенал», так как не был уверен в своем будущем в «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, испанский специалист спрашивал у руководства «Манчестер Сити», готовы ли они назначить его главным тренером команды после ухода Хосепа Гвардиолы.

Не получив утвердительного ответа на этот вопрос, Артета решил искать другие варианты продолжения самостоятельной карьеры.

  • 20 декабря Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года.
  • С 2011 по 2016 годы Артета выступал за лондонский клуб в качестве игрока.
  • С 2016 года Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити», став помощником Гвардиолы.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Артета Микель
Комментарии (1)
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mihail200606
1576991515
Арсеналу надобыло бы анчелотти подписать, пока свободен был.. Или другого кого нибудь маститого.. Эти эксперименты с недавними игроками будут только вниз тянуть команду..
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