В игре с «Эвертоном» «Арсенал» впервые пробил по воротам на 44-й минуте. Это худший показатель для команды в АПЛ с 2015 года

В эти минуты проходит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Гости впервые пробили по воротам на 44-й минуте (Габриэль Мартинелли).
«Арсенал» на первый удар во встрече АПЛ затратил наибольшее время с мая 2015 года. Тогда в мае лондонцы впервые пробили по воротам «Манчестер Юнайтед» на 51-й минуте.
- У «Арсенала» вышел самый молодой стартовый состав в АПЛ за последние восемь лет.
- Лондонцев возглавил Микель Артета.
- «Арсенал» одержал над «Эвертоном» в АПЛ больше побед, чем над любой другой командой в турнире.
Источник: Бомбардир.ру