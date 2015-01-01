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    В игре с «Эвертоном» «Арсенал» впервые пробил по воротам на 44-й минуте. Это худший показатель для команды в АПЛ с 2015 года

    В эти минуты проходит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Гости впервые пробили по воротам на 44-й минуте (Габриэль Мартинелли).

    «Арсенал» на первый удар во встрече АПЛ затратил наибольшее время с мая 2015 года. Тогда в мае лондонцы впервые пробили по воротам «Манчестер Юнайтед» на 51-й минуте.

    Источник: Бомбардир.ру

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