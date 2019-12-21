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  • Стартовый состав «Арсенала» на игру с «Эвертоном» – самый молодой для команды за последние восемь лет

Стартовый состав «Арсенала» на игру с «Эвертоном» – самый молодой для команды за последние восемь лет

21 декабря 2019, 15:53

В эти минуты проходит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Средний возраст стартового состава лондонцев – 24 года и 50 дней. Это самый молодой основной состав команды с сезона-2010/11.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Луис, Чамберс, Сака, Джака, Торрейра, Смит Роу, Мартинелли, Нельсон, Обамеянг.

  • Этот матч последний во главе «Арсенала» для Фредди Юнберга – его заменит Микель Артета.
  • «Арсенал» одержал над «Эвертоном» в АПЛ больше побед, чем над любой другой командой в турнире.
  • Лондонцы в таблице идут десятыми.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Арсенал
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