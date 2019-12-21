Стартовый состав «Арсенала» на игру с «Эвертоном» – самый молодой для команды за последние восемь лет

В эти минуты проходит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Средний возраст стартового состава лондонцев – 24 года и 50 дней. Это самый молодой основной состав команды с сезона-2010/11.

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Луис, Чамберс, Сака, Джака, Торрейра, Смит Роу, Мартинелли, Нельсон, Обамеянг.