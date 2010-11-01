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    Стартовый состав «Арсенала» на игру с «Эвертоном» – самый молодой для команды за последние восемь лет

    В эти минуты проходит матч 18-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Средний возраст стартового состава лондонцев – 24 года и 50 дней. Это самый молодой основной состав команды с сезона-2010/11.

    «Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлс, Луис, Чамберс, Сака, Джака, Торрейра, Смит Роу, Мартинелли, Нельсон, Обамеянг.

    • Этот матч последний во главе «Арсенала» для Фредди Юнберга – его заменит Микель Артета.
    • «Арсенал» одержал над «Эвертоном» в АПЛ больше побед, чем над любой другой командой в турнире.
    • Лондонцы в таблице идут десятыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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