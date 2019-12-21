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  • Слуцкий: «Не скажу, что зимой у «Рубина» будут какие-то нереальные трансферы»

Слуцкий: «Не скажу, что зимой у «Рубина» будут какие-то нереальные трансферы»

21 декабря 2019, 14:17
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансферные задачи клуба в зимнее трансферное окно.

– Зимой следует ждать в «Рубине» серьезные трансферы? Одной только сменой тренера может оказаться недостаточно, чтобы выиграть борьбу за выживание в РПЛ.

– Да, задача очень тяжелая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах.

В общем, нас ждет комплексная работа – постараемся и максимально раскрыть возможности ребят, которые уже есть в составе, и усилить какое-то количество позиций, – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий сменил во главе «Рубина» Романа Шаронова, заключив с клубом пятилетний контракт.
  • По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Слуцкий: «Контракт может быть хоть столетним – тебя все равно могут уволить в любой момент»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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lipatov32
1576948331
Их и летом не будет!)))
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