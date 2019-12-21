Слуцкий: «Не скажу, что зимой у «Рубина» будут какие-то нереальные трансферы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансферные задачи клуба в зимнее трансферное окно.

– Зимой следует ждать в «Рубине» серьезные трансферы? Одной только сменой тренера может оказаться недостаточно, чтобы выиграть борьбу за выживание в РПЛ.

– Да, задача очень тяжелая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах.

В общем, нас ждет комплексная работа – постараемся и максимально раскрыть возможности ребят, которые уже есть в составе, и усилить какое-то количество позиций, – сказал Слуцкий.

Слуцкий сменил во главе «Рубина» Романа Шаронова , заключив с клубом пятилетний контракт.

, заключив с клубом пятилетний контракт. По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Слуцкий: «Контракт может быть хоть столетним – тебя все равно могут уволить в любой момент»