Зинченко – о назначении Артеты в «Арсенал»: «Желаю всего наилучшего в новой главе»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал назначение Микеля Артеты главным тренером «Арсенала».

«Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он для меня сделал. Я научился многому у него. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе», – написал Зинченко.