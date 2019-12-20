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  • Зинченко – о назначении Артеты в «Арсенал»: «Желаю всего наилучшего в новой главе»

Зинченко – о назначении Артеты в «Арсенал»: «Желаю всего наилучшего в новой главе»

20 декабря 2019, 23:42

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал назначение Микеля Артеты главным тренером «Арсенала».

«Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он для меня сделал. Я научился многому у него. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе», – написал Зинченко.

  • Ранее Артета был помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, работая в структуре клуба с 2016 года.
  • Испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 годы в качестве игрока.

Источник: инстаграм Александра Зинченко
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Зинченко Александр Артета Микель
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