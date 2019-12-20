Зинченко – о назначении Артеты в «Арсенал»: «Желаю всего наилучшего в новой главе»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал назначение Микеля Артеты главным тренером «Арсенала».
«Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он для меня сделал. Я научился многому у него. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе», – написал Зинченко.
- Ранее Артета был помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, работая в структуре клуба с 2016 года.
- Испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 годы в качестве игрока.
Источник: инстаграм Александра Зинченко