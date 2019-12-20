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  • Sport24: МВД выступает за ужесточение методов работы с футбольными фанатами

Sport24: МВД выступает за ужесточение методов работы с футбольными фанатами

20 декабря 2019, 17:12
19

В четверг прошла трехсторонняя встреча представителей РФС, РПЛ и МВД.

По информации Sport24, на встрече правоохранительные органы выступили за дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами.

Представители силовых ведомств не считают, что перегнули палку в ходе последних задержаний фанатов в дни матчей РПЛ. В МВД выразили неудовлетворенность работой РФС и РПЛ с болельщиками.

  • Ранее ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» в начале декабря результатом «профилактической работы».
  • Есть информация, что задержания фанатов – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Это меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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Добрый Бобер
1576851470
Это типа "Ах, вы, твари, ещё какие-то акции проводить вздумали? Сейчас мы ещё больше гайки закрутим, чтоб неповадно было"...
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ruded
1576852640
раз клубы переходят под госфинансирование, значит нет нужды в болельщиках. Все очевидно.
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Давид59
1576852911
Куда уже ужесточать! Всё это во вред клубам, посещаемость упадёт
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ufos73
1576853978
Сами себя за ж*пу кусают! Походу пока Путин кого нить не уволит, так и будут народ бесить...
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Manilov
1576855431
Ну-ну. Нехай провоцируют людей дальше. Пусть спросят у бывших беркутовцев, чем такое заканчивается рано или поздно. Совсем без мозгов...
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VVM1964
1576857547
Стоп стоп - а не в рамках ли закона должны прежде всего поступать наши правоохранительные органы ??? Ужесточение - это как ???
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mkrovv
1576858340
То есть избивать дубинками в подтрибунных помещениях - это недостаточно жестко, по их мнению?
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deadpoet666
1576859337
Ну и играйте при пустых трибунах)
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Олег1204
1576860434
Тогда пусть играют при пустых трибунах
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evgevg13
1576865834
Медленно, но уверенно ползём в полицейское государство на всех фронтах... Плохой был социализм, захотелось демократии- получите...
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