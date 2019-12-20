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    Sport24: МВД выступает за ужесточение методов работы с футбольными фанатами

    В четверг прошла трехсторонняя встреча представителей РФС, РПЛ и МВД.

    По информации Sport24, на встрече правоохранительные органы выступили за дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами.

    Представители силовых ведомств не считают, что перегнули палку в ходе последних задержаний фанатов в дни матчей РПЛ. В МВД выразили неудовлетворенность работой РФС и РПЛ с болельщиками.

    • Ранее ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» в начале декабря результатом «профилактической работы».
    • Есть информация, что задержания фанатов – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Это меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1269

      Manilov 1 минуту назад

      Ну-ну. Нехай провоцируют людей дальше. Пусть спросят у бывших беркутовцев, чем такое заканчивается рано или поздно. Совсем без мозгов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8245

      ufos73 26 минут назад

      Сами себя за ж*пу кусают! Походу пока Путин кого нить не уволит, так и будут народ бесить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      OrenburgFC 28 минут назад

      Хватит ходить на это убогое зрелище РПЛ, где все куплено!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Давид59 43 минуты назад

      Куда уже ужесточать! Всё это во вред клубам, посещаемость упадёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      ruded 48 минут назад

      раз клубы переходят под госфинансирование, значит нет нужды в болельщиках. Все очевидно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3870

      Добрый Бобер 1 час назад

      Это типа "Ах, вы, твари, ещё какие-то акции проводить вздумали? Сейчас мы ещё больше гайки закрутим, чтоб неповадно было"...

      2
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