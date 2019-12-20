Sport24: МВД выступает за ужесточение методов работы с футбольными фанатами

В четверг прошла трехсторонняя встреча представителей РФС, РПЛ и МВД.

По информации Sport24, на встрече правоохранительные органы выступили за дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами.

Представители силовых ведомств не считают, что перегнули палку в ходе последних задержаний фанатов в дни матчей РПЛ. В МВД выразили неудовлетворенность работой РФС и РПЛ с болельщиками.

Ранее ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» в начале декабря результатом «профилактической работы».

Есть информация, что задержания фанатов – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Это меры правоохранительных органов в рамках подготовки к обеспечению безопасности матчей Евро-2020 в Петербурге.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?