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    «Бизнес Online»: Слуцкий будет зарабатывать в «Рубине» 600 тысяч в год. Тренер может покинуть клуб в случае предложения от команды из Европы

    Стали известны детали контракта Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина». Ранее 48-летний специалист подписал с казанским клубом контракт на пять лет.

    Как сообщает «Бизнес Online», зарплата Слуцкого – 600 тысяч евро в год без учета бонусов.

    Пятилетний срок соглашения – инициатива «Рубина». Сам тренер не побоялся связать себя такими обязательствами, но настоял на одном моменте: его отпустят, если он получит хорошее предложение от европейского клуба.

    В случае выхода «Рубина» в еврокубки Слуцкий получит денежное вознаграждение. В зависимости от результатов и достижений в ближайшие годы со специалистом могут переподписать контракт на улучшенных условиях.

    • Курбан Бердыев зарабатывал в «Рубине» 3 миллиона евро в год.
    • Зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 миллиона.

    Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

    Слуцкий в Рубине – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4608

      paracetamol 53 минуты назад

      Долго придется ждать предложения от команды из Европы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2624

      TOMSON 1 час назад

      И не скажешь, что за баблом пошёл.

      1
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      Рейтинг: +1008

      Из Твери Леха > TOMSON 21 минуту назад

      3 ляма в месяц для физрука мало считаешь?

      0
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      Рейтинг: +5813

      ilichkadr 2 часа назад

      3 лимона деревянных в месяц не плохая гарантированная зарплата тренера команды, стоящей одной ногой в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +1008

      Из Твери Леха > ilichkadr 22 минуты назад

      Это вам не у станка стоять за 20-30к. Тут целый месяц придется на пустом стадионе кресла раскачивать. За дело 3 ляма в месяц получать будет!

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      Рейтинг: +5813

      ilichkadr > Из Твери Леха 1 минуту назад

      Ага, за дело..........раскачивал/не раскачивал мебель, но 333 тыщи в день !

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      Рейтинг: +1257

      Boeung777 2 часа назад

      Типа - перекантоваться...

      1
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      Рейтинг: +357

      Play 3 часа назад

      И ещё в десять раз больше воровал, в Ростове после удачного еврокубкового сезона ни копейки не нашли после него.

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