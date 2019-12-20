«Бизнес Online»: Слуцкий будет зарабатывать в «Рубине» 600 тысяч в год. Тренер может покинуть клуб в случае предложения от команды из Европы

Стали известны детали контракта Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина». Ранее 48-летний специалист подписал с казанским клубом контракт на пять лет.

Как сообщает «Бизнес Online», зарплата Слуцкого – 600 тысяч евро в год без учета бонусов.

Пятилетний срок соглашения – инициатива «Рубина». Сам тренер не побоялся связать себя такими обязательствами, но настоял на одном моменте: его отпустят, если он получит хорошее предложение от европейского клуба.

В случае выхода «Рубина» в еврокубки Слуцкий получит денежное вознаграждение. В зависимости от результатов и достижений в ближайшие годы со специалистом могут переподписать контракт на улучшенных условиях.

Курбан Бердыев зарабатывал в «Рубине» 3 миллиона евро в год.

зарабатывал в «Рубине» 3 миллиона евро в год. Зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 миллиона.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Слуцкий в Рубине – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно