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  • «Бизнес Online»: Слуцкий будет зарабатывать в «Рубине» 600 тысяч в год. Тренер может покинуть клуб в случае предложения от команды из Европы

«Бизнес Online»: Слуцкий будет зарабатывать в «Рубине» 600 тысяч в год. Тренер может покинуть клуб в случае предложения от команды из Европы

20 декабря 2019, 09:55
11

Стали известны детали контракта Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина». Ранее 48-летний специалист подписал с казанским клубом контракт на пять лет.

Как сообщает «Бизнес Online», зарплата Слуцкого – 600 тысяч евро в год без учета бонусов.

Пятилетний срок соглашения – инициатива «Рубина». Сам тренер не побоялся связать себя такими обязательствами, но настоял на одном моменте: его отпустят, если он получит хорошее предложение от европейского клуба.

В случае выхода «Рубина» в еврокубки Слуцкий получит денежное вознаграждение. В зависимости от результатов и достижений в ближайшие годы со специалистом могут переподписать контракт на улучшенных условиях.

  • Курбан Бердыев зарабатывал в «Рубине» 3 миллиона евро в год.
  • Зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 миллиона.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Слуцкий в Рубине – это для многих странно, но наш Егоров уверен: все правильно

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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1576825605
И ещё в десять раз больше воровал, в Ростове после удачного еврокубкового сезона ни копейки не нашли после него.
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Boeung777
1576825736
Типа - перекантоваться...
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ilichkadr
1576828219
3 лимона деревянных в месяц не плохая гарантированная зарплата тренера команды, стоящей одной ногой в ФНЛ.
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paracetamol
1576833227
Долго придется ждать предложения от команды из Европы.
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Hektor 84
1576837001
Я то же хочу возглавить рубин, хотя бы на месяц)))
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Stavropolets
1576857175
СМИ: "Монако" отправит в отставку Жардима после матча с "Лиллем". Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим покинет свой пост после матча 19-го тура чемпионата Франции с "Лиллем", утверждает nicematin.com. Как передаёт источник, это произойдёт независимо от результата встречи. Жди приглашения Леня
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