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Леви: «Возможно, Покеттино однажды вернeтся в «Тоттенхэм»

19 декабря 2019, 22:59
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Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не исключил возвращение в клуб бывшего главного тренера Маурисио Покеттино.

«За пять с половиной лет совместной работы у нас с Маурисио сложились особенные отношения. Его увольнение – это не то, чего я хотел. Сказать ему об этом было невероятно сложно, но он меня понял.

Маурисио знал, что это правила игры, а не что-то личное. Я уверен, что он вернeтся к работе более сильным, продолжит работать в другом топ-клубе. Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернeтся в клуб. Мы очень благодарны ему за ту фантастическую работу, которую он провeл», – сказал Леви.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года.
  • За пять лет команда под руководством аргентинского специалиста не выиграла ни одного трофея.
  • В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов.

Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»

Источник: Evening Standard
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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житель СПб
1576835597
Конечно, вернется! Когда Моуриньо, поработав год и не дав результата, тихо сольется (при всем к нему уважении за прошлые заслуги..)
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