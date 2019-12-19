Леви: «Возможно, Покеттино однажды вернeтся в «Тоттенхэм»

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не исключил возвращение в клуб бывшего главного тренера Маурисио Покеттино.

«За пять с половиной лет совместной работы у нас с Маурисио сложились особенные отношения. Его увольнение – это не то, чего я хотел. Сказать ему об этом было невероятно сложно, но он меня понял.

Маурисио знал, что это правила игры, а не что-то личное. Я уверен, что он вернeтся к работе более сильным, продолжит работать в другом топ-клубе. Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернeтся в клуб. Мы очень благодарны ему за ту фантастическую работу, которую он провeл», – сказал Леви.

Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года.

За пять лет команда под руководством аргентинского специалиста не выиграла ни одного трофея.

В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов.

Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»