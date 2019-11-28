Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино впервые прокомментировал свое увольнение из лондонского клуба.

«Я хочу поблагодарить руководство «Тоттенхэма» за возможность быть частью истории клуба. Я также хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в «Тоттенхэме» за эти пять с половиной лет – всех сотрудников клуба и игроков. Наконец, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают эту командой такой великой.

Я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи. Были как сложные вызовы, так и большие успехи. Всего наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал аргентинец.