Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»

Только в Баварию ни-ни
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино впервые прокомментировал свое увольнение из лондонского клуба.
«Я хочу поблагодарить руководство «Тоттенхэма» за возможность быть частью истории клуба. Я также хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в «Тоттенхэме» за эти пять с половиной лет – всех сотрудников клуба и игроков. Наконец, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают эту командой такой великой.
Я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи. Были как сложные вызовы, так и большие успехи. Всего наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал аргентинец.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года.
- 19 ноября клуб объявил об отставке тренера после серии неудачных результатов.
- Его преемником стал португалец Жозе Моуринью.