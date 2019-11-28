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  • Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»

Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»

28 ноября 2019, 23:32
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино впервые прокомментировал свое увольнение из лондонского клуба.

«Я хочу поблагодарить руководство «Тоттенхэма» за возможность быть частью истории клуба. Я также хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в «Тоттенхэме» за эти пять с половиной лет – всех сотрудников клуба и игроков. Наконец, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают эту командой такой великой.

Я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи. Были как сложные вызовы, так и большие успехи. Всего наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал аргентинец.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года.
  • 19 ноября клуб объявил об отставке тренера после серии неудачных результатов.
  • Его преемником стал португалец Жозе Моуринью.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (2)
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zatonn
1574974746
Только в Баварию ни-ни
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Berikosha
1575047691
наши пути еще пересекутся, звучит как угроза)
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