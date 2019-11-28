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    Покеттино: «Уверен, наши пути с «Тоттенхэмом» еще пересекутся»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино впервые прокомментировал свое увольнение из лондонского клуба.

    «Я хочу поблагодарить руководство «Тоттенхэма» за возможность быть частью истории клуба. Я также хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в «Тоттенхэме» за эти пять с половиной лет – всех сотрудников клуба и игроков. Наконец, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают эту командой такой великой.

    Я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи. Были как сложные вызовы, так и большие успехи. Всего наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал аргентинец.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года.
    • 19 ноября клуб объявил об отставке тренера после серии неудачных результатов.
    • Его преемником стал португалец Жозе Моуринью.

    Источник: Daily Mail

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    28.11.2019 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2579

      zatonn 1 час назад

      Только в Баварию ни-ни

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