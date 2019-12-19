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  • Экс-игрок «Челси» Шипперли осужден за публичную мастурбацию

Экс-игрок «Челси» Шипперли осужден за публичную мастурбацию

19 декабря 2019, 17:59
3

Бывший нападающий «Челси», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» и других клубов Нил Шипперли приговорен к 120 часам общественных работ за публичную мастурбацию.

Также 45-летний экс-футболист заплатит 375 фунтов компенсации и пройдет 20-дневный курс реабилитации.

В сентябре Шипперли подъехал на своем фургоне к женщине и ее 16-летней дочери. Женщины хотели поблагодарить его за то, что он уступил дорогу, однако увидели, что мужчина держит пенис в руке и смотрит на них.

Шипперли признал вину. Бывший футболист обращался за помощью к специалистам из-за смерти отца, зависимости от азартных игр и других личных проблем.

  • Шипперли – воспитанник «Челси», дебютировал за взрослую команду в 1992 году.
  • В 2013 году завершил карьеру игрока.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (3)
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vavanze
1576775537
Задушил сарванца
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MAE
1576776258
вот так мировые новости.
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Hektor 84
1576834006
Вот это футбольная новость!!! Главное надо было преподнести что он дрочил. А то где он играл или играл ли за Челси. Главное написать что он воспитанник Челси. И дрочил, а может он решил яйцо почесать?
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