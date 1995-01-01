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    Экс-игрок «Челси» Шипперли осужден за публичную мастурбацию

    Бывший нападающий «Челси», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» и других клубов Нил Шипперли приговорен к 120 часам общественных работ за публичную мастурбацию.

    Также 45-летний экс-футболист заплатит 375 фунтов компенсации и пройдет 20-дневный курс реабилитации.

    В сентябре Шипперли подъехал на своем фургоне к женщине и ее 16-летней дочери. Женщины хотели поблагодарить его за то, что он уступил дорогу, однако увидели, что мужчина держит пенис в руке и смотрит на них.

    Шипперли признал вину. Бывший футболист обращался за помощью к специалистам из-за смерти отца, зависимости от азартных игр и других личных проблем.

    • Шипперли – воспитанник «Челси», дебютировал за взрослую команду в 1992 году.
    • В 2013 году завершил карьеру игрока.

    Источник: BBC

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