Экс-игрок «Челси» Шипперли осужден за публичную мастурбацию

Бывший нападающий «Челси», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» и других клубов Нил Шипперли приговорен к 120 часам общественных работ за публичную мастурбацию.

Также 45-летний экс-футболист заплатит 375 фунтов компенсации и пройдет 20-дневный курс реабилитации.

В сентябре Шипперли подъехал на своем фургоне к женщине и ее 16-летней дочери. Женщины хотели поблагодарить его за то, что он уступил дорогу, однако увидели, что мужчина держит пенис в руке и смотрит на них.

Шипперли признал вину. Бывший футболист обращался за помощью к специалистам из-за смерти отца, зависимости от азартных игр и других личных проблем.