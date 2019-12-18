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Transfermarkt снизит стоимость Неймара на 20 миллионов

18 декабря 2019, 18:59
6

В ближайшее время портал Transfermarkt снизит рыночную стоимость форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара, сообщает «Чемпионат».

Неймар будет стоить 160 миллионов евро, сейчас его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов. Стоимость бразильца не меняется с января 2018 года.

«Несмотря на всем известное желание сменить клуб, никто не был готов платить за него требуемые деньги. К тому же в этом году у него повысилась травматичность, из-за чего он пропустил несколько месяцев, а в некоторых играх попросту не выделялся на уровне других игроков. Поэтому всего этого недостаточно, чтобы держать за собой вторую строчку в списке самых дорогих футболистов мира. Если сравнивать его, например, с Месси или Стерлингом, он не выглядит лучше. Вот почему мы приняли решение понизить его стоимость», — заявил эксперт Transfermarkt по Примере Кристиан Шварц.

Таким образом, Неймар потеряет единоличное второе место в списке самых дорогих игроков мира. Сейчас в рейтинге лидирует форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 200 миллионов евро.

  • В этом сезоне Неймар провел 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (6)
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TOL47
1576685891
И что есть желающие деньги платить? Пофакту его стоимость будет меньше в два раза.
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DeStar
1576688126
Стерлинг сейчас лучше и точно перспективнее, как минимум моложе
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bizhan10
1576691743
Техника, мышление , но проститутка он.
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Mister_Tomsk
1576692492
епта он и 80 не стоит...
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ItalianFootball
1576739926
Любят его на Тмвебе, 2 года то ломается, то ноет, то интриги разводит, а стоимость не меняется. 150 для него сейчас лютый потолок. Да и 28 ему уже считай. Год, другой и по домам.
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