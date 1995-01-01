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    Transfermarkt снизит стоимость Неймара на 20 миллионов

    В ближайшее время портал Transfermarkt снизит рыночную стоимость форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара, сообщает «Чемпионат».

    Неймар будет стоить 160 миллионов евро, сейчас его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов. Стоимость бразильца не меняется с января 2018 года.

    «Несмотря на всем известное желание сменить клуб, никто не был готов платить за него требуемые деньги. К тому же в этом году у него повысилась травматичность, из-за чего он пропустил несколько месяцев, а в некоторых играх попросту не выделялся на уровне других игроков. Поэтому всего этого недостаточно, чтобы держать за собой вторую строчку в списке самых дорогих футболистов мира. Если сравнивать его, например, с Месси или Стерлингом, он не выглядит лучше. Вот почему мы приняли решение понизить его стоимость», — заявил эксперт Transfermarkt по Примере Кристиан Шварц.

    Таким образом, Неймар потеряет единоличное второе место в списке самых дорогих игроков мира. Сейчас в рейтинге лидирует форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 200 миллионов евро.

    • В этом сезоне Неймар провел 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +8963

      DeStar 41 минуту назад

      Стерлинг сейчас лучше и точно перспективнее, как минимум моложе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3920

      TOL47 1 час назад

      И что есть желающие деньги платить? Пофакту его стоимость будет меньше в два раза.

      2
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