Transfermarkt снизит стоимость Неймара на 20 миллионов

В ближайшее время портал Transfermarkt снизит рыночную стоимость форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара, сообщает «Чемпионат».

Неймар будет стоить 160 миллионов евро, сейчас его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов. Стоимость бразильца не меняется с января 2018 года.

«Несмотря на всем известное желание сменить клуб, никто не был готов платить за него требуемые деньги. К тому же в этом году у него повысилась травматичность, из-за чего он пропустил несколько месяцев, а в некоторых играх попросту не выделялся на уровне других игроков. Поэтому всего этого недостаточно, чтобы держать за собой вторую строчку в списке самых дорогих футболистов мира. Если сравнивать его, например, с Месси или Стерлингом, он не выглядит лучше. Вот почему мы приняли решение понизить его стоимость», — заявил эксперт Transfermarkt по Примере Кристиан Шварц.

Таким образом, Неймар потеряет единоличное второе место в списке самых дорогих игроков мира. Сейчас в рейтинге лидирует форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 200 миллионов евро.