Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго»

В полуфинале клубного чемпионата мира действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с мексиканцами. Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Роберто Фирмино.

Вчера, 17 декабря, другой состав «Ливерпуля» играл в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» и крупно уступил. В финале же КЧМ англичане встретятся с бразильским «Фламенго».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Монтеррей (Мексика) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кейта, 12; 1:1 – Фуньес, 14; 1:2 – Фирмино, 90+1.