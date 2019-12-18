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  • Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго»

Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго»

18 декабря 2019, 22:20
6

В полуфинале клубного чемпионата мира действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с мексиканцами. Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Роберто Фирмино.

Вчера, 17 декабря, другой состав «Ливерпуля» играл в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» и крупно уступил. В финале же КЧМ англичане встретятся с бразильским «Фламенго».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Монтеррей (Мексика) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кейта, 12; 1:1 – Фуньес, 14; 1:2 – Фирмино, 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Монтеррей Ливерпуль Фламенго
Комментарии (6)
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BARCLAYS_APL
1576698088
Надеюсь Фламенго не просто так вышли в финал и подготовятся
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CF4
1576699254
Два дня подряд играли два разных Ливерпуля. Такой заголовок новостей для людей которые знают о футболе что есть мяч, ворота и что-то там ещё. Это для жёлтой прессы заголовок.
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Серж 69
1576701193
Этого и стоило ожидать,хотя с мексиканцами было не просто,и пришлось повозиться.Теперь Фламенго в финале поджидает и это тоже очень предсказуемо.Надеюсь,Ливер победит,сомнений в этом мало,и это уже трижды ожидаемо...На мой взгляд,подобный турнир не особо нужен,поскольку нет в нём интриги,почти всегда, в нём как всегда-побеждает европейская команда.Ну если финал с латиноамериканцами может и таить сюрпризы,поскольку команды оттуда достаточны хороши,то вся эта предвариловка с Аль-Ахли,или как там ещё,Эсперансами и прочими местечковыми грандами,навевает ощущение полной ненужности и нелепости.
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Jhon1989
1576704714
Да не ливер дальше вышел, а просто кое кто обосрал...........ся. конч..ая проплаченная Европа............... ............
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Red-Green_fan
1576715571
Что вы несете? Против Астон Виллы играла молодежь.
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Ольгерт
1576761023
Ливер моя команда (без фанатизма). Ставлю на неё в финале.
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