Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго»

Этого и стоило ожидать,хотя с мексиканцами было не просто,и пришлось повозиться.Теперь Фламенго в финале поджидает и это тоже очень предсказуемо.Надеюсь,Ливер победит,сомнений в этом мало,и это уже трижды ожидаемо...На мой взгляд,подобный турнир не особо нужен,поскольку нет в нём интриги,почти всегда, в нём как всегда-побеждает европейская команда.Ну если финал с латиноамериканцами может и таить сюрпризы,поскольку команды оттуда достаточны хороши,то вся эта предвариловка с Аль-Ахли,или как там ещё,Эсперансами и прочими местечковыми грандами,навевает ощущение полной ненужности и нелепости.
В полуфинале клубного чемпионата мира действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с мексиканцами. Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Роберто Фирмино.
Вчера, 17 декабря, другой состав «Ливерпуля» играл в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» и крупно уступил. В финале же КЧМ англичане встретятся с бразильским «Фламенго».
Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
Монтеррей (Мексика) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Кейта, 12; 1:1 – Фуньес, 14; 1:2 – Фирмино, 90+1.