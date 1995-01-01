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    Клубный ЧМ. «Ливерпуль», проведя два матча за два дня, в полуфинале вырвал победу над «Монтерреем» и вышел на «Фламенго»

    В полуфинале клубного чемпионата мира действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с мексиканцами. Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил Роберто Фирмино.

    Вчера, 17 декабря, другой состав «Ливерпуля» играл в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» и крупно уступил. В финале же КЧМ англичане встретятся с бразильским «Фламенго».

    Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

    Монтеррей (Мексика) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кейта, 12; 1:1 – Фуньес, 14; 1:2 – Фирмино, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +984

      Серж 69 19 минут назад

      Этого и стоило ожидать,хотя с мексиканцами было не просто,и пришлось повозиться.Теперь Фламенго в финале поджидает и это тоже очень предсказуемо.Надеюсь,Ливер победит,сомнений в этом мало,и это уже трижды ожидаемо...На мой взгляд,подобный турнир не особо нужен,поскольку нет в нём интриги,почти всегда, в нём как всегда-побеждает европейская команда.Ну если финал с латиноамериканцами может и таить сюрпризы,поскольку команды оттуда достаточны хороши,то вся эта предвариловка с Аль-Ахли,или как там ещё,Эсперансами и прочими местечковыми грандами,навевает ощущение полной ненужности и нелепости.

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      Рейтинг: +29

      CF4 51 минуту назад

      Два дня подряд играли два разных Ливерпуля. Такой заголовок новостей для людей которые знают о футболе что есть мяч, ворота и что-то там ещё. Это для жёлтой прессы заголовок.

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      Рейтинг: -112

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Надеюсь Фламенго не просто так вышли в финал и подготовятся

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