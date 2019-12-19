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Монтеррей - Ливерпуль

18.12.2019, Среда, 20:30 мск Монтеррей, стадион Эстадио Технолоджико Трансляция: Матч! Футбол 2 Клубный чемпионат мира, 1/2 финала Монтеррей - Ливерпуль
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