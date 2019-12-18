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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Монтеррей - Ливерпуль
Монтеррей - Ливерпуль: обзор матча 18 декабря 2019
Монтеррей
18.12.2019, среда, 20:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтеррей - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Технолоджико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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