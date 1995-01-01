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    В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Художник призывает к диалогу между Испанией и Каталонией

    Сегодня состоится перенесенный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

    В Барселоне, на проспекте Пасео-де-Грасия было нарисовано граффити, на котором защитники Жерар Пике и Серхио Рамос целуются.

    Автор изображения Tvboy – стрит-арт художник из Италии.

    Свою картину он назвал «Испания, целуй и говори». Тем самым он призывает Каталонию и Испанию решить внутренние конфликты и не доводить страну до гражданской войны.

    Источник: Твиттер ENH Deportes

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1790

      baden69 30 минут назад

      Ну вот, еще из двух мужиков сделали пи даров!

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      Рейтинг: +1052

      Mister_Tomsk 40 минут назад

      пе дерастикой запахло

      0
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      Рейтинг: +747

      FENIX-SL > Mister_Tomsk 35 минут назад

      не то что в России!
      у нас все мужики - мужики!
      женщину не тронут пальцем!
      не будут крысить ни за кем!
      а в гейропе одни геи!!!!!!

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      Рейтинг: +1858

      neveldomha 46 минут назад

      Какая то извращенная любовь получается.

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      Рейтинг: +13149

      bset 57 минут назад

      Любят они поцелуи рисовать. В чем проблема была нарисовать простые мужские объятия или то, как они руку друг другу жмут?

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