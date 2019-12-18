В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Художник призывает к диалогу между Испанией и Каталонией

Сегодня состоится перенесенный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

В Барселоне, на проспекте Пасео-де-Грасия, было нарисовано граффити, на котором целуются защитники Жерар Пике и Серхио Рамос.

Автор изображения Tvboy – стрит-арт художник из Италии. Свою картину он назвал «Испания, целуй и говори». Тем самым он призывает Каталонию и Испанию решить внутренние конфликты и не доводить страну до гражданской войны.