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  • В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Художник призывает к диалогу между Испанией и Каталонией

В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Художник призывает к диалогу между Испанией и Каталонией

18 декабря 2019, 07:22
12

Сегодня состоится перенесенный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

В Барселоне, на проспекте Пасео-де-Грасия, было нарисовано граффити, на котором целуются защитники Жерар Пике и Серхио Рамос.

Автор изображения Tvboy – стрит-арт художник из Италии. Свою картину он назвал «Испания, целуй и говори». Тем самым он призывает Каталонию и Испанию решить внутренние конфликты и не доводить страну до гражданской войны.

Источник: Твиттер ENH Deportes
Испания. Примера Барселона Реал Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (12)
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bset
1576645537
Любят они поцелуи рисовать. В чем проблема была нарисовать простые мужские объятия или то, как они руку друг другу жмут?
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neveldomha
1576646155
Какая то извращенная любовь получается.
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Mister_Tomsk
1576646547
пе дерастикой запахло
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baden69
1576647107
Ну вот, еще из двух мужиков сделали пи даров!
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ArReal
1576649103
Нах такие диалоги!!!
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mihail200606
1576649405
Ага.. Они щастливы просто
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Добрый Бобер
1576650051
Фу, .ля...
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Давид59
1576654522
Как Брежнев и Хонекер! Похоже да?
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