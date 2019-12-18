Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • СДЗД: Иванович, Жирков и Мак покинут «Зенит» летом, будущее Смольникова и Шатова под вопросом

СДЗД: Иванович, Жирков и Мак покинут «Зенит» летом, будущее Смольникова и Шатова под вопросом

18 декабря 2019, 00:00
7

По окончании нынешнего сезона сразу у девяти игроков «Зенита» истекают контракты с клубом.

«Спорт день за днем» удалось узнать, с кем петербуржцы продлят соглашение, а с кем расстанутся.

По информации источника, покинут клуб летом защитник Бранислав Иванович, а также хавбеки Юрий Жирков и Роберт Мак.

Новые соглашения клуб собирается предложить вратарю Михаилу Кержакову, полузащитнику Далеру Кузяеву, а также форвардам Александру Кокорину и Артему Дзюбе.

Под вопросом пока будущее в «Зените» Игоря Смольникова и Олега Шатова. Сообщается, что с первым в Петербурге, скорее всего, попрощаются, а второго, вероятно, сохранят.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Жирков Юрий Дзюба Артем Иванович Бранислав Смольников Игорь Кокорин Александр Шатов Олег Мак Роберт Кузяев Далер
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1576617007
У Смольникова с такой игрой есть будущее?))
Ответить
Drapik
1576619312
Туша по фамилии Роберт Мак наверное опять поедет в аренду в Грецию? Кто еще будет кормить жирных агентов? Ивановичу и Жиркову респект. Особенно Юре.
Ответить
BRO_football
1576620588
В Сочи или Оренбург перейдут
Ответить
sergeyshubin
1576642360
Жиркова в ЦСКА, Ивановича тоже можно, Шатов не помешал бы в Ростове или Краснодаре
Ответить
Nevsky_RU
1576656301
Ну не знаю. Иванович и Жирков - явно не в них проблемы Зенита. Наоборот на фоне многих эти двое в полном порядке до сих пор. И возможно еще годик могли бы попылить в Зените. Маку особо то и шпнсов не давалт. Когда он выходил не блистал, хотя и были очень неплохие эпизоды. Возможно при наличии большего игрового времени и ощущения доверия со стороны тренера он мог бы показать что то более. Но он явно не хуже - Ерохина, Шатова, Сутормин. У них только один плюс - паспорт. А по игре их можно сливать, мне кажется это никак не скажется, не будет никакой потери если они уйдут. Просто им то шансов было дано много, толку - мало. Смольников хорошо смотрелся и прогрессировал в Зените только первые года полтора-два. Затем сначала остановился в развитии как игрок, а после очень быстро и вовсе началась стагнация. Можно отпускать. Понятное дело туда же и Краневитора)).
Ответить
Decorhome
1576685522
Жирков, Иванович? А кто тогда будет играть?)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+