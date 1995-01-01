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    СДЗД: Иванович, Жирков и Мак покинут «Зенит» летом, будущее Смольникова и Шатова под вопросом

    По окончании нынешнего сезона сразу у девяти игроков «Зенита» истекают контракты с клубом.

    «Спорт день за днем» удалось узнать, с кем петербуржцы продлят соглашение, а с кем расстанутся.

    По информации источника, покинут клуб летом защитник Бранислав Иванович, а также хавбеки Юрий Жирков и Роберт Мак.

    Новые соглашения клуб собирается предложить вратарю Михаилу Кержакову, полузащитнику Далеру Кузяеву, а также форвардам Александру Кокорину и Артему Дзюбе.

    Под вопросом пока будущее в «Зените» Игоря Смольникова и Олега Шатова. Сообщается, что с первым в Петербурге, скорее всего, попрощаются, а второго, вероятно, сохранят.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +243

      Drapik 20 минут назад

      Туша по фамилии Роберт Мак наверное опять поедет в аренду в Грецию? Кто еще будет кормить жирных агентов?
      Ивановичу и Жиркову респект. Особенно Юре.

      0
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      Рейтинг: +3343

      AtticusFinch 59 минут назад

      У Смольникова с такой игрой есть будущее?))

      0
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