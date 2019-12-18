СДЗД: Иванович, Жирков и Мак покинут «Зенит» летом, будущее Смольникова и Шатова под вопросом

По окончании нынешнего сезона сразу у девяти игроков «Зенита» истекают контракты с клубом.
«Спорт день за днем» удалось узнать, с кем петербуржцы продлят соглашение, а с кем расстанутся.
По информации источника, покинут клуб летом защитник Бранислав Иванович, а также хавбеки Юрий Жирков и Роберт Мак.
Новые соглашения клуб собирается предложить вратарю Михаилу Кержакову, полузащитнику Далеру Кузяеву, а также форвардам Александру Кокорину и Артему Дзюбе.
Под вопросом пока будущее в «Зените» Игоря Смольникова и Олега Шатова. Сообщается, что с первым в Петербурге, скорее всего, попрощаются, а второго, вероятно, сохранят.
Источник: «Спорт день за днем»