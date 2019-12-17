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  • Меньщиков может стать главным тренером «Тюмени» из ПФЛ. Ранее тренер ушел из «Ротора», идущего первым в ФНЛ

Меньщиков может стать главным тренером «Тюмени» из ПФЛ. Ранее тренер ушел из «Ротора», идущего первым в ФНЛ

17 декабря 2019, 07:17

В «Тюмени» может смениться главный тренер.

По информации источника, тюменский клуб с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».

49-летнему специалисту, под руководством которого волгоградцы закончили осенний этап первенства ФНЛ на первом месте, предлагали остаться в системе «Ротора», но он отказался.

  • Сейчас «Тюмень» возглавляет Вячеслав Афонин.
  • «Тюмень» занимает 10-е место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.
  • При этом с клуба были сняты 12 очков за неисполнение решения Палаты по разрешениям споров РФС: тюменцы не признали решение CAS, обязавшего рассчитываться их за долги шестилетней давности перед игроками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье Ротор Тюмень Меньщиков Игорь
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