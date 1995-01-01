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    Меньщиков может стать главным тренером «Тюмени» из ПФЛ. Ранее тренер ушел из «Ротора», идущего первым в ФНЛ

    В «Тюмени» может смениться главный тренер.

    По информации источника, тюменский клуб с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».

    49-летнему специалисту, под руководством которого волгоградцы закончили осенний этап первенства ФНЛ на первом месте, предлагали остаться в системе «Ротора», но он отказался.

    • Сейчас «Тюмень» возглавляет Вячеслав Афонин.
    • «Тюмень» занимает 10-е место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.
    • При этом с клуба были сняты 12 очков за неисполнение решения Палаты по разрешениям споров РФС: тюменцы не признали решение CAS, обязавшего рассчитываться их за долги шестилетней давности перед игроками.

    Источник: «Матч ТВ»

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