Меньщиков может стать главным тренером «Тюмени» из ПФЛ. Ранее тренер ушел из «Ротора», идущего первым в ФНЛ

В «Тюмени» может смениться главный тренер.

По информации источника, тюменский клуб с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».

49-летнему специалисту, под руководством которого волгоградцы закончили осенний этап первенства ФНЛ на первом месте, предлагали остаться в системе «Ротора», но он отказался.