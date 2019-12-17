Меньщиков может стать главным тренером «Тюмени» из ПФЛ. Ранее тренер ушел из «Ротора», идущего первым в ФНЛ

В «Тюмени» может смениться главный тренер.
По информации источника, тюменский клуб с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».
49-летнему специалисту, под руководством которого волгоградцы закончили осенний этап первенства ФНЛ на первом месте, предлагали остаться в системе «Ротора», но он отказался.
- Сейчас «Тюмень» возглавляет Вячеслав Афонин.
- «Тюмень» занимает 10-е место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.
- При этом с клуба были сняты 12 очков за неисполнение решения Палаты по разрешениям споров РФС: тюменцы не признали решение CAS, обязавшего рассчитываться их за долги шестилетней давности перед игроками.
Источник: «Матч ТВ»