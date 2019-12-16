Куртуа – второй вратарь, пробивший в створ в текущем розыгрыше Примеры

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

Мадридцы ушли от поражения на 95-й минуте благодаря голу Карима Бензема.

Забитому мячу предшествовал угловой, в ходе которого вратарь столичной команды Тибо Куртуа пришел в чужую штрафную площадку и после навеса ударил по воротам соперника головой.

Как сообщает Opta, бельгиец стал вторым голкипером, пробившим в створ в текущем розыгрыше Примеры. Ранее подобное удалось Хуану Сориано из «Леганеса» в матче с «Леванте».