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    Куртуа – второй вратарь, пробивший в створ в текущем розыгрыше Примеры

    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

    Мадридцы ушли от поражения на 95-й минуте благодаря голу Карима Бензема.

    Забитому мячу предшествовал угловой, в ходе которого вратарь столичной команды Тибо Куртуа пришел в чужую штрафную площадку и после навеса ударил по воротам соперника головой.

    Как сообщает Opta, бельгиец стал вторым голкипером, пробившим в створ в текущем розыгрыше Примеры. Ранее подобное удалось Хуану Сориано из «Леганеса» в матче с «Леванте».

    Источник: Opta

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