Моуринью – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Три невероятных очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил исход матча 17-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Лондонцы забили решающий гол на 90+1 минуте.

«Мы справились с характером соперника. При равном счете «Вулверхэмптон» стремился забить, ибо это не та команда, которая будет довольствоваться ничьей. Три невероятных очка», – сказал Моуринью.