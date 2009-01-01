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    Моуринью – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Три невероятных очка»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил исход матча 17-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Лондонцы забили решающий гол на 90+1 минуте.

    «Мы справились с характером соперника. При равном счете «Вулверхэмптон» стремился забить, ибо это не та команда, которая будет довольствоваться ничьей. Три невероятных очка», – сказал Моуринью.

    • Победу гостям принес защитник Ян Вертонген.
    • Моуринью назначили на пост в ноябре.
    • «Вулверхэмптон» тренирует соотечественник Моуринью Нуну.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      FRZZ 11 минут назад

      Повезло Тотенхему, мало того, что выдержали натиск и ещё забили в самом конце.

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