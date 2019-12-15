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  • Моуринью – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Три невероятных очка»

Моуринью – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Три невероятных очка»

15 декабря 2019, 19:45

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил исход матча 17-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Лондонцы забили решающий гол на 90+1 минуте.

«Мы справились с характером соперника. При равном счете «Вулверхэмптон» стремился забить, ибо это не та команда, которая будет довольствоваться ничьей. Три невероятных очка», – сказал Моуринью.

  • Победу гостям принес защитник Ян Вертонген.
  • Моуринью назначили на пост в ноябре.
  • «Вулверхэмптон» тренирует соотечественник Моуринью Нуну.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Вулверхэмптон Тоттенхэм Моуринью Жозе
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