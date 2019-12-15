Моуринью – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Три невероятных очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил исход матча 17-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Лондонцы забили решающий гол на 90+1 минуте.
«Мы справились с характером соперника. При равном счете «Вулверхэмптон» стремился забить, ибо это не та команда, которая будет довольствоваться ничьей. Три невероятных очка», – сказал Моуринью.
- Победу гостям принес защитник Ян Вертонген.
- Моуринью назначили на пост в ноябре.
- «Вулверхэмптон» тренирует соотечественник Моуринью Нуну.
Источник: ВВС