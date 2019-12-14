Главные новости дня. «Челси» проиграл «Борнмуту», Рибери пропустит до двух с половиной месяцев

Calciomercato: «Реал» намерен отдать Йовича в аренду. Его купили летом за 60 миллионов.
«Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов.
Салах опередил Суареса по голам за «Ливерпуль». Египтянин провел на семь игр меньше.
Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам.
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д крупно обыграла «Майнц».
Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Барселоной».
АПЛ. «Челси» проиграл «Борнмуту», «Норвич» прервал девятиматчевую победную серию «Лестера».
Рибери пропустит до двух с половиной месяцев из-за травмы.
Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии».
«Арсенал» потерял Тирни из-за травмы до марта 2020 года.
«Зенит» силен, но жутко примитивен. Хорошо, что есть Малком, который это изменит