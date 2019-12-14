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Главные новости дня. «Челси» проиграл «Борнмуту», Рибери пропустит до двух с половиной месяцев

14 декабря 2019, 22:04

Calciomercato: «Реал» намерен отдать Йовича в аренду. Его купили летом за 60 миллионов.

«Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов.

Салах опередил Суареса по голам за «Ливерпуль». Египтянин провел на семь игр меньше.

Агент Дриусси и Краневиттера подтвердил, что «Интер» Майами сделал предложение «Зениту» по игрокам.

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д крупно обыграла «Майнц».

Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Барселоной».

АПЛ. «Челси» проиграл «Борнмуту», «Норвич» прервал девятиматчевую победную серию «Лестера».

Рибери пропустит до двух с половиной месяцев из-за травмы.

Слуцкий: «Вряд ли захочу возвращаться в среднестатистический вариант в Голландии».

«Арсенал» потерял Тирни из-за травмы до марта 2020 года.

«Зенит» силен, но жутко примитивен. Хорошо, что есть Малком, который это изменит

Источник: Бомбардир.ру
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