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    «Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов

    Английское издание The Sun огласило зрительский интерес к Лиге чемпионов прошлого сезона. Выяснено, что телевизионный рейтинг упал на 35 процентов. Это способствует усилению движения в футбольных кругах по созданию европейской Суперлиги.

    «Разговоры о Суперлиге усиливаются», – сказано в заголовке статьи.

    С сезона-2015/16 по сезон-2017/18 за турниром в среднем следили по телевизору два миллиарда человек. В сезоне-2018/19 цифра составила 1,3 миллиарда человек. Падение рейтинга зафиксировано и в Лиге Европы – 17 процентов телеаудитории минусом.

    • Цифры были озвучены на специальной конференции со 140 делегатами со всего мира.
    • Спикеры высказывали мнение, что недопустимы матчи клубов с многомиллионной разницей в бюджетах.
    • Действующий победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7095

      ivanthebest 4 минуты назад

      Это всё ребята со своей модернизацией. Засорили ЛЧ всякими донными командами, на которых даже смотреть не интересно ещё и удивляются. ЛЧ - для избранных, а не для всякого шлака.

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      Рейтинг: +319

      Hektor 84 10 минут назад

      Бредовые разговоры продолжаются

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      Рейтинг: +25

      Питерский князь 15 минут назад

      Говорили что Клинтон опережает Трампа и очень уверенно, а кто стал у них президентом?
      Это английский пиз.дешь с целью продвижения своих интересов, не более!
      У нас что 35% зрителей умерло? Такоге очковтерательсто теперь не редкость.
      На основании показаний Родченкова, рууских спортсменов отстронили. Везде это наи.ба.лово.

      0
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      Рейтинг: +37

      Tommy 7 16 минут назад

      Конечно рейтинг упадёт, если показывать матчи в 23:00 или 00:00 по МОСКВЕ. В России регионов, в которых время не МСК сколько?? Сколько страдающих? А в других странах? Ужас.

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      Рейтинг: +1183

      zagrizlik 54 минуты назад

      А вы почаще устраивайте матчи вроде барселона - псж и всё у вас будет.

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      Рейтинг: +8855

      KLIM777 > zagrizlik 36 минут назад

      если они по 6 раз за сезон будут играть между собой от этого тошнить не будет?

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      Рейтинг: +116

      Bukmop 1 час назад

      Наверное задумаются там почему так. В России смотрят больше болельщиков фанатов еврокубки. Думаю в следующем году из России команды пройдут дальше чтоб поднять свои....

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      Рейтинг: +1365

      Decorhome 1 час назад

      В целом для развития мирового футбола, очень не хорошая идея

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      Рейтинг: +56

      бурминка 1 час назад

      На Западе чутко реагируют на всякие падения рейтингов (а следственно и бабла) и потому новые веяния там воспринимаются нормально.Как например создание европейской супер лиги.А нас итак всё устраивает.Зачем нужно что то новое, если есть такое хорошо проверенное старое ? У нас даже наши футболёру за границу не рвутся, так как здесь итак не плохо кормят.

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      Рейтинг: +1240

      Genz 2 часа назад

      Зачем УЕФА платить 12 миллионов евро русским клубам за участие в лч. Слишком жирно за дворовый футбол
      Пусть ковыряются в РПЛ

      2
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      Рейтинг: +3328

      BarStep 2 часа назад

      Ну вы ценник на телетрансляцию ещё повыше задерите - вооще будете у телика одни сидеть.. и удивляться, почему интерес пропал к телетрансляциям..

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