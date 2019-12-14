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  • «Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов

«Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов

14 декабря 2019, 15:45
15

Английское издание The Sun огласило зрительский интерес к Лиге чемпионов прошлого сезона. Выяснено, что телевизионный рейтинг упал на 35 процентов. Это способствует усилению движения в футбольных кругах по созданию европейской Суперлиги.

«Разговоры о Суперлиге усиливаются», – сказано в заголовке статьи.

С сезона-2015/16 по сезон-2017/18 за турниром в среднем следили по телевизору два миллиарда человек. В сезоне-2018/19 цифра составила 1,3 миллиарда человек. Падение рейтинга зафиксировано и в Лиге Европы – 17 процентов телеаудитории минусом.

  • Цифры были озвучены на специальной конференции со 140 делегатами со всего мира.
  • Спикеры высказывали мнение, что недопустимы матчи клубов с многомиллионной разницей в бюджетах.
  • Действующий победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».

Источник: The Sun
Лига чемпионов
Комментарии (15)
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BarStep
1576329856
Ну вы ценник на телетрансляцию ещё повыше задерите - вооще будете у телика одни сидеть.. и удивляться, почему интерес пропал к телетрансляциям..
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бурминка
1576332905
На Западе чутко реагируют на всякие падения рейтингов (а следственно и бабла) и потому новые веяния там воспринимаются нормально.Как например создание европейской супер лиги.А нас итак всё устраивает.Зачем нужно что то новое, если есть такое хорошо проверенное старое ? У нас даже наши футболёру за границу не рвутся, так как здесь итак не плохо кормят.
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zagrizlik
1576334245
А вы почаще устраивайте матчи вроде барселона - псж и всё у вас будет.
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Tommy 7
1576336511
Конечно рейтинг упадёт, если показывать матчи в 23:00 или 00:00 по МОСКВЕ. В России регионов, в которых время не МСК сколько?? Сколько страдающих? А в других странах? Ужас.
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Hektor 84
1576336848
Бредовые разговоры продолжаются
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ivanthebest
1576337232
Это всё ребята со своей модернизацией. Засорили ЛЧ всякими донными командами, на которых даже смотреть не интересно ещё и удивляются. ЛЧ - для избранных, а не для всякого шлака.
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BRO_football
1576339474
Молодцы. Продолжайте делать платные футбольные трансляции и скоро футбол вообще перестанут смотреть по телевизору.
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CF4
1576342103
Да братцы. Я у ВСЕХ без исключения своих друзей и знакомых утвердил мнение, что футбол, как спорт, перестал существовать в конце нулевых.
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CF4
1576342234
Да и вообще, кроме телемедиа, кто-нибудь эти цифры этого рейтинга (адекватные) кто нибудь хоть видит. Масс-медия рулят к сожалению.
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BARCLAYS_APL
1576354069
С коррупцией все что угодно можно упасть и подняться
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