«Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов

Это всё ребята со своей модернизацией. Засорили ЛЧ всякими донными командами, на которых даже смотреть не интересно ещё и удивляются. ЛЧ - для избранных, а не для всякого шлака.
Английское издание The Sun огласило зрительский интерес к Лиге чемпионов прошлого сезона. Выяснено, что телевизионный рейтинг упал на 35 процентов. Это способствует усилению движения в футбольных кругах по созданию европейской Суперлиги.
«Разговоры о Суперлиге усиливаются», – сказано в заголовке статьи.
С сезона-2015/16 по сезон-2017/18 за турниром в среднем следили по телевизору два миллиарда человек. В сезоне-2018/19 цифра составила 1,3 миллиарда человек. Падение рейтинга зафиксировано и в Лиге Европы – 17 процентов телеаудитории минусом.
- Цифры были озвучены на специальной конференции со 140 делегатами со всего мира.
- Спикеры высказывали мнение, что недопустимы матчи клубов с многомиллионной разницей в бюджетах.
- Действующий победитель Лиги чемпионов – «Ливерпуль».