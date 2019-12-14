«Разговоры о Суперлиге усиливаются». Телерейтинги Лиги чемпионов упали на 35 процентов

Английское издание The Sun огласило зрительский интерес к Лиге чемпионов прошлого сезона. Выяснено, что телевизионный рейтинг упал на 35 процентов. Это способствует усилению движения в футбольных кругах по созданию европейской Суперлиги.

«Разговоры о Суперлиге усиливаются», – сказано в заголовке статьи.

С сезона-2015/16 по сезон-2017/18 за турниром в среднем следили по телевизору два миллиарда человек. В сезоне-2018/19 цифра составила 1,3 миллиарда человек. Падение рейтинга зафиксировано и в Лиге Европы – 17 процентов телеаудитории минусом.