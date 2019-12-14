АПЛ. «Челси» проиграл «Борнмуту», «Норвич» прервал девятиматчевую победную серию «Лестера»

Состоялись матчи 17-го тура АПЛ.

«Лестер» прервал девятиматчевую серию из побед, сыграв вничью с «Норвичем» – 1:1. В параллельной встрече «Челси» с минимальным счетом уступил «Борнмуту» – 0:1. До этого «Борнмут» проиграл пять матчей подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Бернли – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Вуд, 58.

Лестер – Норвич – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пукки, 26; 1:1 – Крул, 38 (в свои ворота).

Челси – Борнмут – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гослинг, 84.

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Флэк, 50; 2:0 – Флэк 73.

Нереализованный пенальти: нет – Грилиш, 79.

Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Халлер, 37.

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