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Бернли - Ньюкасл

14.12.2019, Суббота, 18:00 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Премьер-лига, 17 тур Бернли - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
26 февраля, вторник 23:00 Ньюкасл 2:0 Бернли
13 тур
26 ноября, понедельник 23:00 Бернли 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
31 января, среда 22:45 Ньюкасл 1:1 Бернли
10 тур
30 октября, понедельник 23:00 Бернли 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 18:00 Ньюкасл 3:3 Бернли
14 тур
2 декабря, вторник 22:45 Бернли 1:1 Ньюкасл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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